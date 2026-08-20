瓦城集團開出美國第二店！「BOBO Thai」洛杉磯銀湖區登場

瓦城（2729）加速美國市場布局，繼今年第1季美國首店「Very Thai by 瓦城」開幕後，全新品牌「BOBO Thai」正式插旗洛杉磯銀湖區（Silver Lake），即日起營運，成為集團在美國第二家門市。瓦城表示，BOBO Thai主打泰式炒河粉，鎖定當地年輕族群及日常餐飲需求，未來在洛杉磯建立營運模式及市場口碑後，將進一步拓展全美市場。

瓦城今年正式跨出台灣市場，首家海外門市「Very Thai by 瓦城」於第1季在美國開幕，此次再以全新品牌BOBO Thai進軍洛杉磯，顯示集團海外布局從單一品牌展店，進一步走向多品牌策略。

瓦城董事長徐承義表示，泰式炒河粉是全球最受歡迎的泰國料理之一，但這道經典料理仍有更多值得探索的可能，BOBO Thai因此以泰式炒河粉為核心，透過不同料理形式及配料組合，讓消費者自行搭配，突破傳統泰式炒河粉的單一印象。

徐承義指出，BOBO Thai作為集團全美第二家門市，不僅希望接觸新的消費族群，也代表集團延續美國首店的發展動能，在洛杉磯進一步拓展市場版圖。

BOBO Thai美國首店選在洛杉磯銀湖區，當地聚集藝術、音樂、特色餐飲及獨立店舖，主要客群包括創意工作者及年輕消費族群。門市位於日落大道（Sunset Boulevard），採獨立街邊店型態，並設置戶外庭院，希望擴大午餐、晚餐及深夜等不同時段的消費需求。

在產品策略上，BOBO Thai定位為全美唯一以泰式炒河粉為核心打造的餐飲品牌，菜單以「What Is Your Number？」為概念，推出12款泰式風味主餐，從經典泰式炒河粉延伸至泰式拌麵、炒寬粉、湯麵及飯食等，並可加選泰式脆皮豬、炸豆腐、軟殼蟹等配料。

因應加州市場重視健康及植物性飲食的消費趨勢，BOBO Thai也將植物性料理納入菜單，推出純植物炒河粉及飯食等選擇；甜點則與洛杉磯當地植物系甜點品牌AWAN合作，以在地品牌聯名方式提高市場連結。

瓦城表示，BOBO Thai鎖定年輕族群、朋友聚餐及日常餐飲需求，希望以高辨識度的泰式炒河粉專門店定位切入美國市場。展望後市，集團將持續推進多品牌展店策略，透過不同餐飲型態及市場定位擴大消費客群，加速全球市場布局。