高雄六年招商逾2.7兆元 科技、傳產、金融同步成長

高雄市長陳其邁就任屆滿六年來，高雄產業版圖持續翻新。從半導體S廊帶成形、亞灣智慧科技聚落壯大，到全台首座亞洲資產管理中心專區落腳，高雄從傳統製造重鎮，一步步匯聚科技、人才與資本，六年來累計促成投資逾2.7兆元，多項重大投資陸續進入建廠、量產階段；累計推動6處產業園區，新增產業用地達710公頃，為高雄及南台灣產業發展厚植動能。

近年高雄展現製造業的強勁實力。依經濟部最新「113年工廠校正及營運調查」，高雄營運中工廠家數較109年成長5.08%，增幅六都第1；工廠全年營業收入達3.12兆元，平均每家工廠營收約3.82億元、每名從業員工平均創造營收逾1,006萬元，兩項皆居六都第1，顯示製造業規模與生產力同步提升。

高市府經發局表示，高雄產業結構持續轉型，半導體S廊帶以台積電先進製程為核心，串聯AMD、英特格、默克等國際大廠，加上日月光持續加碼投資，逐步建立從設計、製造、封裝測試到設備材料的完整產業聚落。高雄、橋頭及楠梓三大科學園區就業人數，也從109年約8,600人增至114年逾2萬人，成長136.24%，增幅高於新竹、台中及台南轄內主要科學園區。

經發局指出，新進產業同步帶動傳統產業朝高值化轉型。高雄金屬製品製造業114年較113年成長4.97%，增幅六都第1；從五金配件起家的川湖科技，逐步跨入AI伺服器關鍵零組件，台塑德山則從石化產業延伸至半導體先進製程所需電子級異丙醇，今年再加碼10億元擴建產線。從金屬加工到石化材料，高雄既有製造優勢正與半導體、AI形成新的供應鏈關係，以新興產業需求帶動傳統產業升級，開拓高值化市場。

114年，高雄更進一步將「資本」導入產業發展。全台首座亞洲資產管理中心專區落腳高雄，串聯金融服務與在地產業，形成「金融支持產業、產業帶動金融」的新生態，其中高資產客戶資產管理規模達7,281億元。在金融政策與產業發展相互帶動下，114年金融及保險業營業額較113年成長13.26%，增幅六都第1，為產業轉型再添資本動能。

經發局表示，產業轉型成果也逐步反映在就業與所得成長。114年高雄失業率3.2%，歷年維持六都最低；依據行政院主計總處最新家庭收支調查，114年高雄每戶可支配所得平均數及中位數較109年分別成長18.49%與14.25%，增幅均為六都第1。113年全年總薪資中位數較前一年成長4.63%，增幅六都第2。相關數據顯示，隨著重大投資陸續落地、建廠、量產並擴大僱用，高雄正逐步形成「投資—建廠—就業—所得」的正向循環。

國立中山大學財務管理學系特聘教授蔡維哲表示，陳其邁市長六年來以系統性治理推動高雄轉型，不僅台積電及上下游供應鏈陸續落腳，讓高雄接軌國家戰略產業布局，亞洲資產管理中心進駐，也補上南台灣金融產業的重要板塊。

另一方面，捷運路網、城市生活環境持續完善，加上清華、陽明交大進駐研教園區，進一步強化人才與產業發展條件。從產業、資本到人才與城市機能逐步到位，高雄已形成支撐下一階段成長的完整發展架構。

高雄市長陳其邁表示：「六年來的數據逐步證明，高雄走在對的路上，但面對全球產業競爭，步伐更要加快。」他強調，六年間，高雄不只引進投資，更已完成從重工業城市邁向「先進製造、智慧科技與金融服務並進」的產業結構轉型，成為全球半導體、高科技、金融產業多元發展的關鍵樞紐。