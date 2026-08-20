台東老宅延壽補助受理申請至11月13日 預算3030萬元

內政部推出「老宅延壽」補助逾30年的公寓、透天厝修繕補助，台東縣分配到的金額3030萬元，開放申請截止時間是11月13日。

台東縣政府建設處長蔡勝雄今天告訴中央社記者，為提升老舊住宅居住安全及生活品質，台東縣政府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，自17日起至11月13日止受理申請，符合資格之30年以上合法住宅，可依規定申請修繕補助，改善建築安全、居住機能及無障礙環境。

蔡勝雄表示，這項計畫補助對象為屋齡30年以上、領有使用執照或合法房屋證明之4至6層樓公寓及6層樓以下透天住宅。補助內容分為室外公共安全及室內空間改善項目，相關補助資格、項目、金額及比例，依「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法」規定辦理，申請案件經受理，並不代表所申請之補助項目及金額均全數核定，仍須依個案實際情形、修繕需求及相關規定審查補助內容與額度。

蔡勝雄提醒，補助計畫並非「先申請、先補助」或「隨到隨審」，民眾無須搶先掛件，只要於受理期限內備妥相關資料提出申請即可。受理截止後，縣政府將統一辦理審查；如審查合格案件申請補助總額超過台東縣115年度可分配預算新台幣3030萬元，將依中央優先核定原則及縣府公告之評選、排序方式決定補助順序，以兼顧補助資源分配公平性。

建設處表示，為協助民眾申請，台東縣政府成立「地方服務團」，並委託台東縣建築師公會辦理相關服務，提供申請資格、補助項目、應備文件及申請流程等諮詢與協助，歡迎符合資格且有修繕需求的民眾於受理期間提出申請。

申請文件及相關補助資訊，可至「台東縣政府建設處網站－建管專區－老宅延壽計畫補助」查詢及下載。