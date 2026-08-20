買房怕踩雷「烤箱屋」？信義房屋授5招現場辨識

買房怕踩雷「烤箱屋」？信義房屋歸納方位遮蔭、窗戶、屋頂、外牆、通風五大抗熱指標，教你看屋前先從不動產說明書掌握建築能效線索，避免入住後冷氣費飆升。

根據成大建築系林子平教授研究團隊結合中央氣象署測站與自建移動觀測資料繪製的溫度分布圖，研究顯示士林已成為台北高溫熱區之一，入夜後溫度仍居高不下，呈現典型「熱帶夜」特徵。長期服務士林地區的信義房屋士林店專案經理王尊璞表示，房子熱不熱除了受區域大環境影響，更關鍵的還是建築本身的方位、遮陽、隔熱及通風條件，這些高溫熱區的看屋經驗，同樣可作為其他區域購屋人的選房參考，夏天看房可從五大面向著手，進一步了解房屋的受熱與散熱條件。

王尊璞表示，第一要留意「方位與遮蔭」，尤其西向、西南向的大面積窗戶，午後日照容易讓室內持續升溫，若有深陽台、遮陽板、樹木或前棟適度遮蔭，則有助降低熱負荷；第二要看「窗戶」，氣密窗主要功能是隔音、防漏風，並不等於隔熱，可留意是否採用複層、Low-E等隔熱玻璃，以及大面窗戶有無陽台、格柵或外遮陽設計；第三則要看「屋頂」，頂樓戶與透天尤其要確認屋頂有無隔熱層、架高通風等措施，防水好不代表隔熱效果佳。

第四要看「外牆」，邊間雖採光面較多，受曬面積也可能隨之增加，若位於西側又缺乏遮蔭，夏季反而可能更熱。最後則是「通風」，可觀察客餐廳、臥室是否有對流開口，以及陽台、廚衛排風與冷氣室外機的散熱空間，不過台灣夏季悶熱潮濕，通風主要是減少悶熱感，不代表開窗就能降溫。

部分抗熱線索其實在看屋前就能先掌握。信義房屋自2026年1月1日起響應政策，透過系統資料庫自動比對，取得建築能效標示或綠建築標章的產品，即於不動產說明書揭露；信義估價師事務所出具房貸估價報告時，同樣會揭示相關資訊，供購屋人評估是否適用綠色金融優惠。

不過王尊璞提醒，標章可作為了解住宅節能表現的參考，並非判斷房屋好壞的唯一標準，部分中古屋因興建年代較早，當時的建築工法、法規及標章制度與現今不同，即使沒有相關標示，也不代表居住品質或抗熱表現一定較差，購屋人仍應回到自身預算及居住需求，搭配房屋方位、遮陽、通風、屋況及實際看屋體感綜合評估，找到適合自己的房子。