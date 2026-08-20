台積電進駐嘉義農民利多？翁章梁推科技農業平台串起農工新鏈

台積電嘉科園區先進封裝布局成形，從一期到二期規畫興建5座先進封裝廠，有望成為全球重要半導體先進封裝基地。台積電來了，農民能不能也分到一杯羹？縣長翁章梁構想成立「科技農業平台」，讓農產品具備進入大型企業供應鏈的條件。對農民來說，日常消費，若能建立穩定供應鏈，就可能轉化為新農產品銷售市場。

嘉科園區二期開工，預計2031年完成開發。台積電位於二期第三座先進封裝廠6月動工，未來還將持續擴建。目前嘉科一期規畫2座先進封裝廠，其中第一座已進入量產，第二座預計明年投產；二期規畫3座，整體5座廠區完工後，預估可創造3132億元年營業額及9200個就業機會。

對嘉義而言，這不只是半導體產業進駐，更可能帶動人口、商業、住宅、交通及城市建設全面改變。不過，翁章梁認為，科技產業帶來的發展紅利不能只停留在科技業，嘉義原有的農業、漁業也應該找到與新產業接軌的方式。

翁章梁表示，目前台積電一期第一座廠招募員工，嘉縣市居民約占23%至25%，約4分之1，多數來自外地。隨著第二廠投產，以及第三、第四、第五廠陸續興建，未來將有更多科技人才進入嘉義。他認為，這些外來人才不只需要工作場所，也需要吃飯、住宿、交通及各種生活服務，而這些需求背後其實就是地方產業可以切入的市場。

翁章梁指出，未來台積電、航太園區、馬稠後產業園區及其他大型企業進駐後，將產生大量團膳、食材及生活服務需求。對農民來說，這些看似日常的消費，若能建立穩定供應鏈，就可能轉化為新的農產品銷售市場。但問題是，企業有企業採購規格。

「如果我們嘉義東西不符合他們規格，怎麼辦？」翁章梁認為，不能只是要求科技企業「支持在地」，政府更應協助農民提升產品規格、品質與供應能力，讓農產品具備進入大型企業供應鏈的條件。

因此，他構想成立「科技農業平台」，由縣府串聯科技企業、農會、青農、金融團體及相關產業代表，從企業實際需求出發，盤點農漁產品能提供什麼，再進一步討論產品規格、品質、產量、物流及採購機制。平台核心概念，就是讓「科技需求」與「在地供給」對接。科技廠員工需要團膳，農民可以供應蔬果、肉品、水產品；企業需要穩定的大量供貨，農會與青農團體協助整合生產；若農民需要資金升級設備，金融團體也能加入合作，形成從生產、金融到採購的完整鏈結。

翁章梁認為，科技產業與農業不應該是兩條平行線。當大量科技人才進入嘉義，城市消費人口增加，餐飲、住宿、交通及食材需求都會同步成長，真正重要的是如何把這股消費力量留在地方，讓農漁民與在地業者也能分享到產業發展的成果。

台積電加碼嘉義，嘉科園區先進封裝布局成形，從一期到二期規畫興建5座先進封裝廠，有望成為全球重要半導體先進封裝基地，圖為嘉科園區一期完工的先進封裝廠。聯合報系資料照