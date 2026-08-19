新北社宅爆門鎖安全疑慮 住都中心啟動逐戶清查

新北社宅爆出門鎖安全疑慮。有住戶在社群媒體反映，鄰居疑似從逃生梯走錯樓層後，竟能拿自己的鑰匙直接打開其他住戶家門。新北住都中心19日表示，接獲反映後已立即協助住戶更換鎖頭，目前也啟動全面清查，將逐戶確認鎖具使用情形，並與建商釐清原因及相關責任。

有新北社宅住戶近日在社群媒體發文表示，樓下鄰居走樓梯時疑似走錯樓層，拿著自己的鑰匙準備開門，沒想到竟直接將住戶家門打開。事件曝光後，也引發外界質疑社宅門鎖採購及驗收是否出現問題，以及其他住戶是否也可能發生鑰匙互開的情況。

新北住都中心表示，事發當日接獲住戶反映後，已立即協助安排鎖匠更換鎖頭，並向住戶致歉及安撫。

針對住戶關切是否還有其他門鎖存在相同問題，新北住都中心表示，目前已啟動全面清查作業，將逐戶確認鎖具使用情形，同時與建商釐清相關責任及發生原因。若清查過程發現其他異常情形，將立即處理，確保住戶居住安全。

新北住都中心補充，該處社宅電梯均設有門禁卡，並採樓層進出管制機制，後續也將持續加強相關安全檢查及管理措施，維護住戶居住安全。