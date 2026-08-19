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缺船缺櫃恐成新常態

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯易起宇／綜合報導

台驊控股（2636）總經理顏益財指出，受船期延誤、港口壅塞及航線繞道影響，6、7月起約有170萬TEU運力暫時退出市場，占全球貨櫃運力約5%，規模相當於HMM與陽明海運兩家船公司運力總和，運力持續受限下，成為貨櫃海運價新關鍵推力。業內認為，缺船、缺櫃可能由短期亂象轉為新常態。

更值得注意的是，市場不只缺船，也開始缺櫃。受到巴拿馬運河水位偏低、歐洲內河運輸受阻、港口罷工及亞洲塞港影響，目前約有240萬TEU貨櫃滯留於供應鏈中，規模等同市場少掉一家長榮海運，導致空櫃無法及時返回亞洲主要出口港，進一步放大旺季搶艙效應。

顏益財表示，氣候變遷已成為航運市場的結構性變數。極端乾旱可能降低運河載重及通行量，暴雨、颱風或洪水又會打亂港口與內陸運輸，船班準點率下降後，即使名目運力增加，真正可以投入市場的有效運能仍然受限。

船舶經紀商Braemar研究主管庫拉指出，在多極化世界下，荷莫茲海峽、紅海及巴拿馬運河等航運咽喉點的重要性持續升高，掌控關鍵通道的國家，足以對全球貿易產生不成比例的政治與經濟影響力。

業界認為，新船交付原本可能增加市場供給，但在繞道、塞港及低水位同步發生下，新增運力迅速遭到吸收。只要紅海尚未復航、荷莫茲海峽風險未除，缺船、缺櫃與船期延誤就可能由短期亂象轉為新常態，支撐高運價行情延續至第4季。

貨櫃 陽明海運 巴拿馬運河

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