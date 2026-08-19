貨櫃海運業再現疫情榮景 美東線運價衝上1萬美元

美東貨櫃航線現貨運價正式突破1萬美元大關，指標貨攬業者指出，貨櫃海運業正處於「暴利」收割階段，隨全球有效運力快速收縮、供應鏈危機短期難解，美東線運價續戰新高，也將牽動本周即將出爐的貨櫃運價指數。

業內預期，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，以及貨攬業者台驊（2636）、中菲行、捷迅等，海運紅利將延伸至下季。

貨櫃航運市場展望

最新數據顯示，遠東輸往美國東岸的貨櫃平均現貨運價，已年增234%，來到每40呎貨櫃（FEU）10,249美元，不僅正式站上1萬美元，也重現疫情期間「一櫃難求」的高運價榮景。業界看好，隨艙位供給持續吃緊，下一階段將挑戰並有機會超越疫情高點。

台驊控股總經理顏益財表示，貨櫃航運第3季基本面「沒有問題」，目前市場需求強勁，加上有效運力受限，運價具高度支撐，市場透明度可望延續至10月；即使第4季進入傳統淡季，行情仍有望維持高檔。

他認為，全球海、空運市場已由單一事件行情，轉為「事件型＋結構型」雙行情。除非紅海、中東地緣政治、港口塞港及氣候等危機同步解除，否則供應鏈緊張不易降溫；以目前情勢研判，今年內全面排除干擾的機率不高，航運市場偏多格局可望延續。

其中，中東地緣政治風險持續升高，荷莫茲海峽仍面臨封鎖威脅，美、以、伊衝突也使紅海危機遲遲無法解除，船舶繞道航行已由短期應變措施，逐漸演變為長期供給限制，全球海運市場同步陷入紅海與荷莫茲海峽「雙線危機」。

顏益財指出，由於近期地緣政治、氣候變遷造成的影響，到8月海運景氣都維持在高檔，預期海運景氣可以維持到9月，運價將會在高檔震盪。現在的運價對貨櫃航運就是「暴利」，也看好貨櫃航商接下來獲利表現。

分析公司Xeneta首席分析師山德指出，中東戰爭造成的擾亂，已轉為深根蒂固的結構性問題，短期難以消失。比利時航運公司CMB Tech執行長薩維里斯也形容，這波運價漲勢前所未見；Argus歐洲航運定價主管歐雷特更認為，這是航運市場史上最嚴重的單一混亂，影響程度超越新冠疫情及俄羅斯制裁。

顏益財進一步指出，空運市場今年表現有望比貨櫃輪更旺。中國大陸空運貨運的供給受到多重因素影響，美中關係緊張，也使中國大陸往美國的航班大幅減少，第4季是空運旺季，運能吃緊下，第4季航空貨運看俏，華航、長榮航空今年明顯受惠，形成「人、貨雙收」局面。至於散裝市場，顏益財認為，全球大宗商品運輸需求支撐，搭配船舶供給及地緣政治等因素，今年也有不錯表現。