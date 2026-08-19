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「百工百業博覽會」明年1月中登場 台中名店協會攜手優質品牌拚商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市名店協會主辦的「百工百業博覽會」將於明年登場，今天安排參展品牌宣傳亮點「打廣告」。記者宋健生／攝影
台中市名店協會主辦的「百工百業博覽會」將於明年登場，今天安排參展品牌宣傳亮點「打廣告」。記者宋健生／攝影

台中市名店協會號召優質企業共同參與的「百工百業博覽會」，將於2027年1月15日至18日在台中國際會展中心盛大登場，集結有食品伴手禮、特色餐飲、珠寶精品、寢具生活、戶外休閒、皮件、淨水設備、製帽工藝、法律服務、品牌設計及企業辦公等產業，透過跨業合作，呈現台中多元產業樣貌。

這場展覽不只鎖定消費市場，也希望成為不同產業交流的平台，讓在地品牌透過聯合展售增加曝光，並尋找跨業合作與商機。

此外，1月15日至18日展場消費滿千元，天天抽IPHONE外，名店協會參展品牌也將推出限定商品與優惠，邀請全台民眾逛展選購，感受台中產業不一樣的魅力。

台中市名店協會第23屆會長、裕芳食品總經理林小文表示：「一個品牌可以走得快，一群品牌攜手，才能走得更穩、更遠、更有影響力。透過跨業結盟、資源共享與聯合行銷，我們希望讓更多台中好品牌被看見，也讓消費者能在展覽中，以更優惠的價格選購優質商品。」

台中市名店協會也規劃會員專區，現場將推出許多限定優惠。參展業者中，裕芳食品深耕大甲逾40年，從傳統食品走向品牌化與創新經營，是台中知名伴手禮，展場限定原味薄肉乾買一送一。

BOTECA Jewelry則推出展場限定珠寶與滿額好禮，預約到場贈1,000元珠寶抵用券。上品寢具展覽期間推出GLORY星級飯店雙人護脊床，享展場特惠價。

深耕台中餐飲30年的大巨人鐵板燒，以職人精神掌握每一道料理，呈現在顧客面前的每一道佳餚，都是對品質的承諾，展場限定8折優惠餐券，一家購買，三家餐廳皆可使用。另桃源戶外提供專業戶外裝備與貼心服務，展會期間消費4,000元送500元禮券。

LN精品皮件從皮包、皮夾到行李箱，品項完整，全面量販優惠5折起，不限金額再贈品牌珠寶盒一個。三星製帽則以傳統製帽工藝結合創新設計，推出消費滿5,000元贈精美大禮包。水達人則鎖定家庭用水需求，提供到府評估及全戶淨水規畫服務。

除消費型品牌外，展覽也納入法律、品牌設計及企業辦公服務。劉喜律師事務所將從企業法律風險與經營保障切入，智慧財著重企業品牌識別與形象設計，日傳事務機則聚焦辦公系統整合、數位轉型及營運效率。

「百工百業博覽會」預計於2027年1月15日至18日在台中國際會展中心舉行，展覽內容以多元產業聯合展售、品牌限定商品及展場優惠為主，主辦單位盼透過產業串聯，將台中品牌推向更大的消費市場。

台中市名店協會會長林小文表示，一群品牌攜手，才能走得更穩、更遠、更有影響力。記者宋健生／攝影
台中市名店協會會長林小文表示，一群品牌攜手，才能走得更穩、更遠、更有影響力。記者宋健生／攝影

台中市名店協會會長、裕芳食品總經理林小文(左)與裕芳食品董事長楊家芳合影。記者宋健生／攝影
台中市名店協會會長、裕芳食品總經理林小文(左)與裕芳食品董事長楊家芳合影。記者宋健生／攝影

百工百業 台中 伴手禮

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