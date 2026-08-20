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亞東預拌獲國家品質雙獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞東預拌董事長李坤炎（右）代表領取「經營技術典範獎」，總經理金崇仁榮獲個人獎「卓越經營獎」，雙獎肯定亞東預拌轉型成果。亞泥／提供
亞東預拌董事長李坤炎（右）代表領取「經營技術典範獎」，總經理金崇仁榮獲個人獎「卓越經營獎」，雙獎肯定亞東預拌轉型成果。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）旗下亞東預拌於第28屆國家品質獎一舉拿下「功能典範類－經營技術典範獎」及「卓越經營獎」兩項大獎。雙獎肯定彰顯亞東預拌在「技術、數位、永續」三軸轉型成果，也凸顯亞泥從水泥源頭減碳延伸至低碳建材與工程應用。

亞泥近年將循環經濟融入水泥製程，透過替代原料、替代燃料等方式，降低天然資源使用，持續從源頭降低碳排，並連續六年達成國際公認難度最高的SBTi科學減碳目標。2025年較2019年基準年減碳11%，絕對減量達50.4萬噸CO2e，展現水泥業推動科學減碳的具體成果。

在源頭減碳基礎上，亞泥攜手亞東預拌串聯低碳水泥與低碳混凝土，將減碳延伸至工程應用端。

低碳產品符合全球水泥及混凝土協會（GCCA）標準，水泥可減碳12%，混凝土依配方可減碳20%至70%，並以數位管理揭露完整產品碳足跡履歷，讓減碳成果透明可追溯。

雙方進一步深化資源整合，使用亞泥PLC低碳水泥開發高性能低碳混凝土，協助客戶降低建築物「蘊含碳」。2025年推動22件低碳建材指標建案，低碳混凝土銷售量近9萬立方米、年增133%，部分半導體業者新建廠房也已導入，顯示低碳建材加速走向工程應用。

榮獲個人獎項「卓越經營獎」的金崇仁，以「三精精神」—精進技術、精準數位、精實永續，推動三軸轉型。他帶領亞東預拌持續深化數位轉型與綠色技術，透過大數據系統串聯全台21座及海外2座廠，強化生產營運管理；在固碳技術方面，取得「混凝土碳匯檢測技術」及「利用流動態混凝土下腳料進行固碳的方法」兩項全球專利，為水泥產業邁向淨零提供技術支持。

李坤炎表示，此次獲獎是對亞東預拌經營管理、技術創新及永續轉型的肯定。亞泥及亞東預拌將響應國家淨零政策，結合低碳製程、智慧製造與固碳技術，提升建材減碳效能，讓水泥產業為公共建築提供綠色建材選擇。

亞泥 水泥 減碳

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