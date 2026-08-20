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中華電推動偏鄉科技賦能

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信企業志工偕同身障講師賦能社區長輩，進行AI藝術創作與懷舊治療。中華電信／提供
中華電信企業志工偕同身障講師賦能社區長輩，進行AI藝術創作與懷舊治療。中華電信／提供

中華電信集團積極回饋社會的核心精神與作為準則，自2009年起即逐步規畫，攜手中華電信基金會，以「Tech for Good 科技向善」為核心，秉持「科技賦能、數位共融」核心理念，長年於偏鄉地區推動「蹲點台灣」、「好厝邊小導演」等數位賦能公益培力專案，縮短數位落差。

2024年中華電信（2412）首創全台第一所由企業推動的銀髮數位學校「馨心學堂」，培力身心障礙者成為星星講師，攜手企業志工深入偏鄉，陪伴長者走進數位時代。至2025年為止，成功培力157位星星講師，結合3,491人次志工，共陪伴近 7,000人次長者參與數位課程。

2025年學堂首度導入AI數位課程，結合AI藝術創作與懷舊治療，社區長輩以「故鄉、回憶、夢想」為主題進行AI創作，彩繪出近千幅對人生和台灣土地的愛，是跨世代共同完成的生命療癒，增進長輩社交互動與身心健康。

蹲點台灣自2009年啟動後，與政治大學合作培力大專青年，每年暑假深入「數位好厝邊」偏鄉據點，透過為期15天的「一手服務，一手紀錄」營隊，將AI數位應用與社群行銷帶進社區。2025年正式納入政治大學的正式通識學分認證，已培力大專學生數逾740人，幫助全台逾90個社區居民達到數位自立。長輩能主動運用更多AI數位工具辨別真偽訊息，避免身受詐騙之害。

好厝邊小導演在2018年由蹲點青年攜手好厝邊據點，開啟數位影像營隊，培力偏鄉及部落孩童掌握影像創作與數位敘事能力，打破偏鄉教育資源匱乏的限制，至2025年止，於全台28個社區部落成功培力逾600位小導演，創作超過200支短片。

中華電信持續穩健推動全齡科技賦能專案，透過科技賦能與生命陪伴兩大引擎，攜手身障團體、社區組織與地方政府建構生態圈，推動全齡跨界賦能、落實數位平權，促成跨世代共融共好，讓科技的力量溫暖台灣每一個角落。

中華電 偏鄉 科技

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