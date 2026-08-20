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全家推新服務！搶進銀髮生活圈 打造高齡友善門市
台灣邁入超高齡社會，超商也搶進銀髮生活圈。全家（5903）昨（19）日宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市。
自台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，目前已擴展至全台20家門市，包括增設「拐杖安心夾」、老花眼鏡放大鏡、血壓計及機台操作教學等，將超商從消費場域進一步延伸為高齡者日常生活與社區互動據點。
全家董事長葉榮廷表示，今年進一步響應共生社區理念，希望讓便利商店不只是最便利商店，將日常服務轉化為支持高齡生活的力量。
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