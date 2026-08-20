全家推新服務！搶進銀髮生活圈 打造高齡友善門市

饗賓不僅接連買進北市不動產，餐飲本業也正進入新一波擴張期。集團今年初跨過百店門檻後，下一波展店主力浮現，公司先前透露，若以2026年至2028年增加的絕對營收來看，成長最快的品牌將是URBAN PARADISE，未來預計擴大至七至八家，品牌年營收上看30億元，將成為集團挑戰2028年營收200億元的重要成長引擎。

2026-08-20 01:14