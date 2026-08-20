饗賓餐飲本業進入新擴張期 精品Buffet拚展店

饗賓（7883）不僅接連買進北市不動產，餐飲本業也正進入新一波擴張期。集團今年初跨過百店門檻後，下一波展店主力浮現，公司先前透露，若以2026年至2028年增加的絕對營收來看，成長最快的品牌將是URBAN PARADISE，未來預計擴大至七至八家，品牌年營收上看30億元，將成為集團挑戰2028年營收200億元的重要成長引擎。

URBAN PARADISE定位「精品餐酒Buffet」，主打精緻料理結合酒水暢飲，與饗賓旗下既有吃到飽品牌做出區隔，也藉此切入餐酒結合百匯的市場需求，成為集團近年拓展高端吃到飽版圖的新品牌。

URBAN PARADISE去年開出首店，目前台北信義DREAM PLAZA店年營收約4億多元；第二店則進駐新竹巨城，打造430坪、312席大型餐飲空間，將在8月21日正式開幕。隨新竹店加入，URBAN PARADISE據點增至二家。除了大型品牌快速拓點，饗賓也提高單一商場的品牌滲透率。