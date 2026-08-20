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饗賓集團砸錢買北市房產 1.6億買下大安區三戶建物

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
饗賓董事長陳毅航。饗賓／提供
饗賓董事長陳毅航。饗賓／提供

饗賓（7883）積極擴大營運版圖，除了持續展店，今年以來也接連出手購置台北市不動產。實價登錄顯示，饗賓今年4月以1.2億元買下永康街一樓店面；董事會日前又通過斥資1.6333億元，購入台北市大安區新生南路三戶不動產，兩筆交易合計金額達2.83億元。

饗賓表示，永康街店面是基於公司長期營運發展及資產配置需求所進行的規劃，未來將視整體營運策略及實際需求彈性運用。新生南路不動產則規劃作為員工宿舍，以支應人力資源需求。

市場推測，持有北市精華區不動產，可增加饗賓資產配置彈性，並為未來營運、展店或其他用途預留空間。

根據實價登錄資料，饗賓今年4月購入台北市永康街一樓店面，權狀面積約24.14坪，總價1.2億元，換算每坪成交價約497萬元，目前由王德傳茶莊永康店使用。

永康街店面僅約24坪，與集團目前既有餐飲品牌店型明顯不同，不過永康街本身具備觀光客群及品牌曝光優勢，未來仍可作為測試小型店型、強化品牌能見度，甚至布局觀光客市場的據點。

對於永康街店面是否規劃作為餐飲據點，饗賓並未進一步說明特定用途，僅表示將視整體營運策略及實際需求彈性運用，也為後續使用保留空間。

饗賓近期第二筆北市不動產交易也受到關注。饗賓董事會8月12日通過，以1.6333億元取得台北市大安區新生南路一段97巷8號1樓、2樓及4樓共三戶建物，建物面積合計157.76坪、土地面積44.07坪，建物每坪交易價格約103.5萬元。

饗賓表示，新生南路不動產主要配合公司永續經營及人力資源政策，規劃作為員工宿舍；同時保留運用彈性，在符合法規限制之前提下，也可評估宿舍以外的其他需求，配合公司發展做更有效益的使用。

饗賓集團 饗賓 北市

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