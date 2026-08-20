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ESG最前線／工安管理 被動變主動

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

談到工安管理，企業最熟悉的做法往往是教育訓練、巡檢、工作許可與事故調查。這些制度都很重要，但傳統管理有一個共同限制：許多資訊必須靠「人」去發現、記錄與通報。當現場規模愈來愈大、承攬商愈來愈多，單靠人力管理，難免會出現時間差與管理死角。

數位科技正在改變這件事。過去工安管理比較像是「看到問題再處理」，現在透過感測器、物聯網、影像辨識、穿戴裝置與人工智慧，企業開始有機會在事故發生以前，就發現異常訊號。這代表數位轉型對工安最大的價值，不只是把紙本表單電子化，而是讓安全管理逐漸具備即時感知與預警能力。

歐洲職業安全衛生署（EU-OSHA）近年便積極研究智慧數位系統在職業安全衛生上的應用，包括智慧型個人防護具、穿戴式裝置、攝影機、無人機及人工智慧等。這些工具可以監測氣體、噪音、高溫等環境風險，也能掌握人員的位置、疲勞與身體狀態，讓管理者更早發現危險。EU-OSHA指出，智慧數位系統的價值之一，就是把職安管理從被動反應推向主動預防。

美國也有類似發展。美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）曾以營造業為例，說明穿戴式科技可以偵測工作者與大型機具的距離，在接近危險範圍時即時警示；生理監測裝置則可以協助辨識熱壓力，環境感測器也能持續監控一氧化碳、硫化氫、溫度、濕度與噪音。換句話說，以前要等人員感覺「不舒服」或看到「快發生事故」才採取行動，現在科技可以讓危險更早被看見。

亞洲方面，新加坡已將「科技賦能職安衛」納入國家WSH2028策略，推動電子工作許可、影像分析、無人機與機器人、健康監測穿戴裝置等應用。

例如高風險作業透過電子工作許可，可以確認必要的安全措施及核准程序是否完成；影像分析則能協助辨識高處作業、跌倒或車輛作業等異常狀況。2026年新加坡更推出AI職安衛知識與決策支援平台SAGE，協助專業人員取得可信賴的職安資訊。

不過，科技並不是裝得愈多，工廠就愈安全。當穿戴裝置開始蒐集位置、生理資訊，攝影機可以辨識人員行為，企業也必須面對隱私、資料安全以及員工是否感受到被監控等問題。EU-OSHA因此特別強調，導入智慧安全系統時，必須清楚說明資料用途、保障隱私，並讓第一線工作者參與導入過程。

對台灣企業而言，工安數位轉型真正值得思考的，不是「我們用了多少新科技」，而是「我們能不能比事故更早一步」。當巡檢、工作許可、設備、環境監測與人員資訊逐漸串聯，工安管理就不再只是留下紀錄，而能從資料中發現風險。科技無法取代安全文化與人的判斷，但它可以讓我們更早看見那些過去容易被忽略的警訊。這或許才是數位工具對工安管理最大的價值。

工安 物聯網 人力

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