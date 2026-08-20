連鎖效應／田間到餐桌 產業鏈協力創新

創新的源泉可以由內而外，亦可由外而內，學習名廚精神，騎著單車深入農場，從每一片土地中掘取靈感，以及最重要的～食材。

以產業技術創新轉化，農業部透過技術研究智庫財團法人農業科技研究院，長年上山下海找尋新素材，協助企業將農漁作物轉化為商機，這是一條從田間到餐桌的直線通道，帶動產業鏈的共構協力創新。

連續兩年與社團法人台灣服務業發展協會攜手，透過展覽或媒合會的形式，打造三級產業面對面的創新平台。

此次農科院精選了九家農業品牌，包括穀萊生技、陳稼莊自然農業、集元果食品、萬歲國際、將軍企業社、永信合作社、永大食品、鱸好家、打寶蛤等，結合種植與養殖的生鮮素材，並進行初加工，也有包裝食品的呈現。

而台灣服協則媒合超過20個品牌通路與餐廳，如：大成（1210）、味全（1201）、新東陽、悟饕池上飯包、迷客夏、漢典食品、雞湯大叔、鴻鼎菓子、東門鴨莊等，媒合活動以三種方式促進共創：

一、素材介紹與試吃

九家農業品牌一一上場做公司、素材和產品介紹，並同步提供現場試吃，讓通路商和餐廳業者用最快的方式，掌握素材的特色以及風味。

二、現場展示與商品呈現

素材業者將自身產品開發的能量做現場展示呈現，九品牌在現場設有展示攤位，可讓通路商與餐廳業者自由進行對接，掌握素材的一手資料。

三、一對一，一對二商談

媒合會上提供一對一或一對二的商談對接，企業們透過預約排定了商談的場次，進行兩輪24組面對面洽談，讓企業們經過深度洽談，建立初步的合作方向。

對於中小型商業服務業而言，創新是提升企業成長發展和擴增營收與利潤的積極行動，但無論構想有多新穎、行銷與包裝多具創意，支持創新的有效度，永遠都是新鮮的食物素材。

企業的研發活動一直是內外合力進擊的，既需要外部的素材與外腦的刺激，也必須有內部植基於企業資源做最有利的轉化，這是一套雙向工程，農科院與台灣服協的攜手，正是一二產和三產協力共創的最佳典範，亦是研發的關鍵平台。

媒合會還有一個最重要的功能，就是讓產業與平台掌握到應用端的盲點與痛點。例如，鴻鼎菓子提出水果作物融入烘焙，經過高溫烘烤，水果滋味就會變淡，如何在無添加和口感上取得平衡，技術的挹注可助力解題。

創新媒合平台建立的不僅僅是供應鏈的關係，更是共同創新研發的長期夥伴關係。