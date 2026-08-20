友善環境 創造卓越／內控三防線 確保ESG正確揭露

在永續金融體系中，企業不僅是資金的接受者，更是資訊揭露的責任承擔者。ESG資訊的真實性與透明度，直接影響投資人信任與資金取得效率。

根據 PwC《2024全球投資人調查》，超過76%的投資人表示，企業揭露的永續資訊若經過第三方確信，將顯著提升信任度；另有73%的投資人認為，永續資訊應具備與財務報表查核相當的確信水準。市場對ESG資訊的要求已不再僅止於「揭露」，而是「揭露的真實性與可驗證性」。

為確保ESG資訊揭露的真實性與正確性，企業必須強化內部控制制度，確保永續資訊的管理，並適時導入第三方確信機制，提升揭露內容的可驗證性，從而重建市場信任。

為解決資訊揭露真實的問題，我國已於民國113年4月修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文，透過強化上市上櫃公司對永續資訊管理，提升其所編製永續資訊之可靠性、及時性、透明性及符合相關規範，明訂上市上櫃公司內部控制制度應包括永續資訊之管理，並將其納為年度必要稽核項目。

民國113年5月，金管會已督導證交所及櫃買中心修正發布「內部控制制度有效性判斷參考項目」，供上市（櫃）公司參考。

為確保永續資訊的品質與揭露的真實性，企業可將「永續資訊之管理」內控機制融入「三道防線」架構：

第一道防線：由各業務單位負責，進行風險監管與自行查核，確保業務運作符合相關規定。

第二道防線：負責監督與支援第一道防線，訂定整體政策及建立管理制度，協助及監督第一道防線管理風險與自我評估執行情形。

第三道防線：獨立的監督層級，透過內部稽核評估第一、二道防線的內控制度與風險管理是否有效運作並提出改善建議。

考量永續資訊應由跨部門協作完成，且配合上市（櫃）公司將自115年起分階段適用IFRS S1/S2，企業屆時應依適用時程滾動式調整「永續資訊之管理」內部控制制度及稽核計畫。健全內控制度不僅能降低漂綠風險，並提升投資人信任以取得資金，更重要的是，是第三方外部確信的基石。

世界各國針對永續資訊之確信政策監管強度由自願取得外部確信正逐漸走向強制性取得外部確信。美國加州政府、歐盟、澳洲及新加坡皆已於法令中訂定相關永續報導資訊須強制性取得外部確信之規定，日本則已初步公布確信制度之路徑圖，香港也正進行相關公開諮詢。以台灣現況來講，目前強制確信規範主要有以下兩種：

(一) 不分產業之特定資訊

溫室氣體範疇一及二：依據永續發展路徑圖，所有上市櫃不分產業型態，按資本額逐年揭露個體及合併溫室氣體範疇一及二數據及確信結果。

(二) 特定產業之特定資訊

食品工業、化學工業、金融保險業者及依證券交易法第36條規定檢送的最近一會計年度財務報告，餐飲收入占其全部營業收入比率達50%以上者，應依永續報告書作業辦法第4條規定，進行確信。