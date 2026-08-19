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今年3至6月全國預售屋單月解約量大增一倍 這家大咖建商違約金收入暴增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

據預售實價登錄資料顯示，今年3~6月全國單月解約量達520~630件間，較第七波管制後每月約300件的水準、大增73%~1.1倍。

再看2025年數據，區域解約數量最多的是在過去預售熱區的台中市高雄市，光是2025年台中市解約量1,400餘件，高雄市則是約1,000件，光是台中、高雄解約量就占全國約66%左右。

對照營建股推案王興富發（2542）近三年違約金收入呈現逐季走高態勢，從2024年第3季的800萬元，一路攀升。去年第4季違約金收入更破億元。

而興富發最新第2季解約違約金收入更升至3.98億元，不僅較前季1.83億元大增1.1倍，更較2024年第3季第七波信用管制上路之際、激增48.75倍，同步佐證市場解約量不斷拉高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德推估，由於預售屋每期工程款項要持續繳納，少數非自用買方在評估交屋後可能房價下跌，不如解約，一來不用持續繳款，再者停損後資金投資股市報酬可能更好，因此最終在衡量未來房價、持有時間與資金成本後，決定解約出場。

預售屋 建商 台中市 興富發 高雄 實價登錄

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