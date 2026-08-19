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超高齡社會下的住宅新思維 福馨建設「愛圓滿」回應跨世代居住需求

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
福馨建設董事長潘奇秀(左)與業務經理潘泳諭(右)於愛圓滿接待中心。圖／業者提供
福馨建設董事長潘奇秀(左)與業務經理潘泳諭(右)於愛圓滿接待中心。圖／業者提供

台灣邁入超高齡社會，住宅市場「高齡友善」的討論持續發燒。然而，真正適合長久居住的房子，不能僅停留在事後加裝扶手或升降設備的「補救措施」 ，而必須在建築規劃之初，就將不同世代的生活需求一併納入。

麻省理工學院（MIT）AgeLab負責人Joseph F. Coughlin在著作《銀光經濟》中指出：許多專為高齡者設計的產品，雖然解決了「能不能使用」的硬性需求，卻忽視了使用者「想不想使用」的心態感受。

福馨建設董事長潘奇秀指出，這樣的差異，在住宅設計上尤為明顯。傳統思維多以「長輩需要被照顧」為出發點，往往在居住者行動不便後，才進行二次施工或加裝輔具，容易讓設備被貼上「老人專用」的標籤。

相較之下， 「通用設計(Universal Design)」概念強調在設計源頭即納入不同年齡與身體狀況的需求。

以透天住宅常見的電梯為例，它並非僅為長輩而設：年輕夫妻搬運重物、新手父母推嬰兒車、旅行返家搬運行李，乃至未來進入熟齡生活，都可能是電梯派上用場的情境。

與其在日後因應需求加裝樓梯升降椅，若能在房屋規劃初期便將電梯納入整體設計，更能兼顧樓梯配置、採光與生活動線，讓住宅隨著家庭不同階段持續使用。

深耕在地住宅市場的福馨建設觀察到，三代同堂家庭的需求已從單純追求「坪數空間」 ，轉向更細緻的「生活體驗」 。適合全家人共同居住的住宅，不僅要讓長輩住得安全，更要讓各世代都能保有舒適的生活步調。

從平順的室內無障礙動線、衛浴防滑材質、好施力的門把與開關，到廚房配置升降拉籃減少墊腳拿取的風險，以及將電梯融入住宅本體設計等。

潘奇秀表示，這些看似為高齡準備的細節，實際上為全家人的日常帶來更多便利。而這些設計並非只關注單一族群，而是希望打造一棟能跟著全家一起成長、變老的房子。

從「和立營造」累積紮實工程經驗，到「馨雅建設」 、 「馨富建設」深耕在地住宅，再到全新品牌「福馨建設」 ，團隊將多年的經驗延續至跨世代居住需求的探索。

福馨建設全新推案「愛圓滿」電梯透天社區，即落實了全齡設計理念。將電梯與家庭生活動線在建築初期進行整合，使其成為住宅天生具備的生活機能，而非未來不得不採取的補救措施。

福馨建設強調，挑選一棟打算長住的房子，思考的不是「現在需不需要這項設備」 ，而是十年、二十年後，當家庭結構與生活方式改變時，這棟房子是否依然能讓全家人住得舒適。

除了因應全齡生活的電梯規劃，也將不同世代與未來生活需求納入考量，包括智慧包裹櫃、電動車充電管路預留及三顆獨立電表配置，為家庭未來的生活型態與用電需求保留彈性。

若未規劃電梯，僅能加裝樓梯升降椅等設備來補救。圖／業者提供
若未規劃電梯，僅能加裝樓梯升降椅等設備來補救。圖／業者提供

廚房配置升降拉籃減少墊腳的風險，全齡都安心。圖／業者提供
廚房配置升降拉籃減少墊腳的風險，全齡都安心。圖／業者提供

衛浴空間搭載Panasonic暖風機/抽風設備及無障礙設施。圖／業者提供
衛浴空間搭載Panasonic暖風機/抽風設備及無障礙設施。圖／業者提供

福馨建設全齡透天社區「愛圓滿」3D示意圖。圖／業者提供
福馨建設全齡透天社區「愛圓滿」3D示意圖。圖／業者提供

超高齡社會 高齡者 銀光經濟

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