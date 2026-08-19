光陽搶攻開學購車潮 全新車型K1 E 125最低4.85萬元入手

機車市場迎接開學購車旺季，光陽再出招搶攻125 c.c.國民車市場。KYMCO光陽集團瞄準開學換車及購車需求，推出全新車型「K1 E 125」，主打高顏值、強動力與高實用性，搭配逾萬元購車優惠及汰舊換新貨物稅減徵方案，最低入手價僅4.85萬元，力拚入門機車市場。

光陽表示，在物價持續上漲環境下，消費者購車更加重視價格與使用效益，K1 E 125延續K1車系設計特色，搭載同級最大的10.1 ps馬力及1.14 kg-m最大扭力，無論市區起步、日常通勤或雙載爬坡，都能提供輕快的動力表現。

在節能表現方面，K1 E 125具備60.2 km/L的1級油耗表現，在動力與節能間取得平衡；同時提供噴射電腦4年保固，降低消費者長期使用成本，強化日常代步的經濟效益。

安全配備也是K1 E 125主打重點。車款提供鼓煞版及碟煞版兩種選擇，其中碟煞版搭載前220 mm碟盤，並配置100 mm寬胎面，強化制動力及行車穩定性，提升市區通勤及日常騎乘的安全性。

實用機能方面，K1 E 125配置37.4公升大容量車廂，可滿足日常置物需求，並標配Type-A QC3.0 USB充電埠，讓手機等行動裝置能在騎乘過程中方便充電，兼顧通勤便利性。

光陽同步祭出購車優惠，包含11,000元購車金、6,000元限期汰舊加碼，以及汰舊換新貨物稅減徵與廢車回收最高6,300元等優惠，符合相關條件者最低入手價可降至48,500元，進一步降低125 c.c.國民車的購車門檻。

光陽表示，K1 E 125以親民價格搭配10.1 ps動力、37.4公升車廂及QC3.0快充等配備，鎖定學生、通勤族及首購族需求，希望掌握開學前後購車旺季，擴大125 c.c.入門機車市場市占。