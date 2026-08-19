台灣景氣會影響零售業？全家葉榮廷稱消費仍兩極化 下半年仍有成長空間

全家（5903）董事長葉榮廷19日表示，零售市場下半年仍有成長空間，但消費需求正呈現分化，部分消費者追求高價值、高品質商品，另一部分則更加重視價格與性價比。對超商業者而言，關鍵仍在於掌握消費需求，透過服務與商品調整回應市場。

葉榮廷指出，零售業景氣不能單純與整體經濟景氣畫上等號，即使過去景氣較差的時期，便利商店產業仍曾維持一定成長。因此，觀察今年零售市場，除了景氣表現，也要看消費者需求是否持續存在。當額外消費需求出現，只要業者能即時回應，就有機會逐步累積營運成長動能。

他指出，以今年台灣整體經濟環境來看，景氣表現確實相對不錯，但從景氣與消費的關係觀察，目前消費市場呈現兩極化趨勢，一部分消費者願意購買高價值、高品質商品，另一部分消費者則仍較重視價格與性價比，兩種需求同時存在，形成目前零售市場的重要特徵。

在門市自助化布局方面，葉榮廷表示，全家過去推動較大的營運變革，通常會先找有意願的加盟門市進行實驗，從實際執行過程中找出問題，再將成功經驗複製至其他門市。以自助結帳為例，導入初期仍需要投入人力引導消費者熟悉操作，經過約一個月、讓大部分消費者熟悉後，目前已有超過三成消費者可自行使用。

葉榮廷強調，自助結帳的主要目的並非單純「減少人力」，而是降低尖峰時段排隊壓力。消費者若能自行完成結帳，就能分散櫃檯人流，改善尖峰時段的服務效率。至於未來是否進一步調整人力配置，仍將採取「需求驅動」方式，依不同商圈、門市及時段測試，不會全面推動無人化。

至於近期的物流、電商等的策略聯盟效益，葉榮廷指出，新服務推出後需要時間改變消費者原有習慣，即使新的服務更便利，仍須給消費者時間適應，才能逐步形成使用習慣。至於全電商合作的取貨服務是否明顯增長，葉榮廷表示「有一定的量」，但不可能與大型電商平台相比，現階段仍是逐步累積。