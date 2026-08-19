從高中領到大學！矽品、日月光扶持潭子學生15年助387人次

為關懷在地學子、鼓勵青年安心求學，矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持。潭子區公所今天舉辦頒獎典禮，由市府民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒代表市長盧秀燕表揚19位優秀青年，感謝矽品精密與日月光基金會。

矽品人力資源處薪資部部經理吳俊忠表示，矽品從潭子發跡，深知教育深耕的重要性，15年來發出的獎學金已惠及387人次。他期許獲獎同學將這份鼓勵化為羽翼，在學業上勇敢飛翔，未來成為社會的棟樑。

吳世瑋局長感謝矽品與日月光基金會展現企業社會責任，給青年學子最實質的鼓勵，並勉勵獲獎學子記住這份善意，未來翻轉人生後也能將愛傳下去。

劉汶軒區長表示，每年獎學金申請情況都很熱烈，今年有6位學生從高中職一路到大學都保持頂尖學業表現，其中賴姓學生與張姓學生更是創下累計獲獎6次獎學金的優異紀錄。他鼓勵所有獲獎青年持續汲取新知、磨練專業，日後帶著感恩的心投入公益，成為帶動社會向善的力量。