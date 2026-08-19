快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

從高中領到大學！矽品、日月光扶持潭子學生15年助387人次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持，潭子區公所今天舉辦頒奬典禮。圖／潭子區公所提供
矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持，潭子區公所今天舉辦頒奬典禮。圖／潭子區公所提供

為關懷在地學子、鼓勵青年安心求學，矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持。潭子區公所今天舉辦頒獎典禮，由市府民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒代表市長盧秀燕表揚19位優秀青年，感謝矽品精密與日月光基金會。

矽品人力資源處薪資部部經理吳俊忠表示，矽品從潭子發跡，深知教育深耕的重要性，15年來發出的獎學金已惠及387人次。他期許獲獎同學將這份鼓勵化為羽翼，在學業上勇敢飛翔，未來成為社會的棟樑。

吳世瑋局長感謝矽品與日月光基金會展現企業社會責任，給青年學子最實質的鼓勵，並勉勵獲獎學子記住這份善意，未來翻轉人生後也能將愛傳下去。

劉汶軒區長表示，每年獎學金申請情況都很熱烈，今年有6位學生從高中職一路到大學都保持頂尖學業表現，其中賴姓學生與張姓學生更是創下累計獲獎6次獎學金的優異紀錄。他鼓勵所有獲獎青年持續汲取新知、磨練專業，日後帶著感恩的心投入公益，成為帶動社會向善的力量。

矽品 日月光 學生

延伸閱讀

合庫銀行鼓勵學生投入經濟金融研究 30名學生獲頒研究獎金

留住優秀學子另一利器 新北推雙聯學制每年最高5萬學費補助

受傷、罹病也不放棄夢想 新北學子獲總統教育獎表揚

歐盟獎學金座談 上百名台灣學生參與

相關新聞

人口前十大縣市 屏東市千萬宅比重達84%、這縣市占比剩不到一成

在房價仍維持高檔、購屋門檻沒有下修的情況下，「1,000萬元」已成為不少首購族購屋負擔能力的分水嶺。永慶房產集團盤點近一年全國人口數前十大縣轄市住宅交易情形，發現人口最多且受惠於園區效應帶動的竹北市，千萬元內住宅最難找到，近一年占比僅剩9%；而人口第三多的屏東市，千萬元內住宅占比則高達84%。

台灣景氣會影響零售業？全家葉榮廷稱消費仍兩極化 下半年仍有成長空間

全家（5903）董事長葉榮廷19日表示，零售市場下半年仍有成長空間，但消費需求正呈現分化，部分消費者追求高價值、高品質商品，另一部分則更加重視價格與性價比。對超商業者而言，關鍵仍在於掌握消費需求，透過服務與商品調整回應市場。

全家逾千店導入自助結帳 董事長葉榮廷：消費兩極化更明顯

超商缺工與人力成本壓力持續，全家（5903）加速測試不同門市營運模式。全家董事長葉榮廷19日表示，目前已有超過1,000家門市可讓消費者使用自助結帳，但從實驗經驗來看，消費者習慣改變需要時間，初期至少需要約一個月由專人引導；成功案例已有超過三成消費者自行使用自助結帳。至於部分門市深夜時段是否調整營運方式，他強調，目前仍在測試階段，並非全面推動「無人店」。

從高中領到大學！矽品、日月光扶持潭子學生15年助387人次

為關懷在地學子、鼓勵青年安心求學，矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持。潭子區公所今天舉辦頒獎典禮，由市府民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒代表市長盧秀燕表揚19位優秀青年，感謝矽品精密與日月光基金會。

全家搶進銀髮生活圈 超商變「大客廳」全台20店導入長輩友善服務

台灣邁入超高齡社會，超商也搶進銀髮生活圈。全家（5903）19日宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市，從台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，目前已擴展至全台20家門市，包括增設「拐杖安心夾」、老花眼鏡放大鏡、血壓計及機台操作教學等，將超商從消費場域進一步延伸為高齡者日常生活與社區互動據點。

前7月預售解約已逾三千戶 這兩縣市最多人斷頭

內政部實價資料顯示，今年前七月全台再解約3066件，以時間來看，今年3~6月全台單月解約量在520~630件之間，明顯高於第七波管制後每月約300件的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。