快訊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

全家搶進銀髮生活圈 超商變「大客廳」全台20店導入長輩友善服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市。記者嚴雅芳／攝影
全家宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市。記者嚴雅芳／攝影

台灣邁入超高齡社會，超商也搶進銀髮生活圈。全家（5903）19日宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市，從台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，目前已擴展至全台20家門市，包括增設「拐杖安心夾」、老花眼鏡放大鏡、血壓計及機台操作教學等，將超商從消費場域進一步延伸為高齡者日常生活與社區互動據點。

全家董事長葉榮廷表示，面對超高齡化趨勢，全家持續整合商品、服務、店舖及社區資源，今年進一步響應「共生社區」理念，希望讓便利商店不只是最便利的商店，也成為距離民眾最近的「第三空間」，將日常服務轉化為支持高齡生活的力量。

根據全家委由電通永續顧問與東方線上執行的《2026中高齡便利商店大調查》，超過八成長輩每周至少造訪超商一次，其中獨居或僅一人與子女同住的長者，平均每兩天就會到超商報到。除了購買咖啡、熟食外，繳費、寄件等生活服務及社交互動，也成為長者外出的重要原因。

調查也發現，中高齡消費者使用超商時，主要面臨「輔具沒處放」、「機台不會用」及「資訊看不清」三大痛點。全家因此從賣場、飲食及照顧三大面向著手，在文山區順輝店打造首家共生社區友善概念店，並擴大至全台20家門市推動「長輩友善123」行動。

其中，門市導入超商櫃檯首見的「拐杖安心夾」，並提供老花眼鏡放大鏡與血壓計供長者使用，同時增加素食、無咖啡因飲食資訊，以及FamiPort與APP操作教學墊板，希望降低長者採買及使用超商服務的門檻。

在高齡飲食需求方面，全家自去年起取得即時鮮食「Eatender銀髮友善食品」標誌，今年共有24項商品取得認證，涵蓋易咀嚼、好吞嚥、營養及包裝友善等需求，並持續增加高蛋白、鈣鎂鋅補充食品及無咖啡因飲品，擴大銀髮族商品布局。

此外，全家與鄰里123率先在台北市文山區忠順里打造「共生照顧實驗街區」，並串聯在地民間組織建構社區照顧網。即日起至9月15日也將透過零錢捐募款，支持全台10家在地NGO、NPO組織，培力120位社區型人本照顧提供者，進一步將超商據點與社區高齡照顧資源串接。

長輩 超商 全家

延伸閱讀

超高齡商機升溫 全家20店推長輩友善服務

影／全家攜手鄰里123！ 全台打造20間共生社區友善店

衛福部攜手民間團體擬試辦「共生之家」 盼讓長輩在社區安心安老

前進嘉義縣深化公平待客精神 南山人壽打造「樂齡數位金融學堂」

相關新聞

人口前十大縣市 屏東市千萬宅比重達84%、這縣市占比剩不到一成

在房價仍維持高檔、購屋門檻沒有下修的情況下，「1,000萬元」已成為不少首購族購屋負擔能力的分水嶺。永慶房產集團盤點近一年全國人口數前十大縣轄市住宅交易情形，發現人口最多且受惠於園區效應帶動的竹北市，千萬元內住宅最難找到，近一年占比僅剩9%；而人口第三多的屏東市，千萬元內住宅占比則高達84%。

台灣景氣會影響零售業？全家葉榮廷稱消費仍兩極化 下半年仍有成長空間

全家（5903）董事長葉榮廷19日表示，零售市場下半年仍有成長空間，但消費需求正呈現分化，部分消費者追求高價值、高品質商品，另一部分則更加重視價格與性價比。對超商業者而言，關鍵仍在於掌握消費需求，透過服務與商品調整回應市場。

全家逾千店導入自助結帳 董事長葉榮廷：消費兩極化更明顯

超商缺工與人力成本壓力持續，全家（5903）加速測試不同門市營運模式。全家董事長葉榮廷19日表示，目前已有超過1,000家門市可讓消費者使用自助結帳，但從實驗經驗來看，消費者習慣改變需要時間，初期至少需要約一個月由專人引導；成功案例已有超過三成消費者自行使用自助結帳。至於部分門市深夜時段是否調整營運方式，他強調，目前仍在測試階段，並非全面推動「無人店」。

從高中領到大學！矽品、日月光扶持潭子學生15年助387人次

為關懷在地學子、鼓勵青年安心求學，矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會持續15年，針對台中市潭子區中低收入戶的高中職及大專院校優秀學生提供獎學金支持。潭子區公所今天舉辦頒獎典禮，由市府民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒代表市長盧秀燕表揚19位優秀青年，感謝矽品精密與日月光基金會。

全家搶進銀髮生活圈 超商變「大客廳」全台20店導入長輩友善服務

台灣邁入超高齡社會，超商也搶進銀髮生活圈。全家（5903）19日宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市，從台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，目前已擴展至全台20家門市，包括增設「拐杖安心夾」、老花眼鏡放大鏡、血壓計及機台操作教學等，將超商從消費場域進一步延伸為高齡者日常生活與社區互動據點。

前7月預售解約已逾三千戶 這兩縣市最多人斷頭

內政部實價資料顯示，今年前七月全台再解約3066件，以時間來看，今年3~6月全台單月解約量在520~630件之間，明顯高於第七波管制後每月約300件的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。