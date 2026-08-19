全家搶進銀髮生活圈 超商變「大客廳」全台20店導入長輩友善服務

台灣邁入超高齡社會，超商也搶進銀髮生活圈。全家（5903）19日宣布攜手鄰里123共生協會啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，並首度將高齡友善服務導入門市，從台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，目前已擴展至全台20家門市，包括增設「拐杖安心夾」、老花眼鏡放大鏡、血壓計及機台操作教學等，將超商從消費場域進一步延伸為高齡者日常生活與社區互動據點。

全家董事長葉榮廷表示，面對超高齡化趨勢，全家持續整合商品、服務、店舖及社區資源，今年進一步響應「共生社區」理念，希望讓便利商店不只是最便利的商店，也成為距離民眾最近的「第三空間」，將日常服務轉化為支持高齡生活的力量。

根據全家委由電通永續顧問與東方線上執行的《2026中高齡便利商店大調查》，超過八成長輩每周至少造訪超商一次，其中獨居或僅一人與子女同住的長者，平均每兩天就會到超商報到。除了購買咖啡、熟食外，繳費、寄件等生活服務及社交互動，也成為長者外出的重要原因。

調查也發現，中高齡消費者使用超商時，主要面臨「輔具沒處放」、「機台不會用」及「資訊看不清」三大痛點。全家因此從賣場、飲食及照顧三大面向著手，在文山區順輝店打造首家共生社區友善概念店，並擴大至全台20家門市推動「長輩友善123」行動。

其中，門市導入超商櫃檯首見的「拐杖安心夾」，並提供老花眼鏡放大鏡與血壓計供長者使用，同時增加素食、無咖啡因飲食資訊，以及FamiPort與APP操作教學墊板，希望降低長者採買及使用超商服務的門檻。

在高齡飲食需求方面，全家自去年起取得即時鮮食「Eatender銀髮友善食品」標誌，今年共有24項商品取得認證，涵蓋易咀嚼、好吞嚥、營養及包裝友善等需求，並持續增加高蛋白、鈣鎂鋅補充食品及無咖啡因飲品，擴大銀髮族商品布局。

此外，全家與鄰里123率先在台北市文山區忠順里打造「共生照顧實驗街區」，並串聯在地民間組織建構社區照顧網。即日起至9月15日也將透過零錢捐募款，支持全台10家在地NGO、NPO組織，培力120位社區型人本照顧提供者，進一步將超商據點與社區高齡照顧資源串接。