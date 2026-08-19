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前7月預售解約已逾三千戶 這兩縣市最多人斷頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部實價資料顯示，今年前七月全台再解約3066件，以時間來看，今年3~6月全台單月解約量在520~630件之間，明顯高於第七波管制後每月約300件的水準。

推估因每期工程款項持續繳納，部分非自用買方，計算未來房價與持有時間與資金成本，最後選擇解約出場。

根據信義房屋統計實價資料，2024年解約1894件，去年解約3619件，今年前七月則是3066件。

另外觀察這些解約案，2023年買入的預售案解約，2845件，2024年買入的預售案解約3658件，為數量最多的一年，2025年買入事後解約的，則有1096件。

統計顯示，區域解約數量最多的是在過去預售熱區的台中市與高雄市，2025以來台中市解約1400餘件，高雄市則是約1千件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對景氣波動，開發商在銷售個案時不時會搭配優惠付款方式，發揮預售案付款優勢，藉由前面付款輕鬆方式吸引消費者目光。

不過也由於低自備付款方式較為輕鬆，當面臨景氣波動時，少數的非自用購屋人可能盤算房價與停損出場哪個比較划算，因此看到2024景氣末班車出現一些解約量。

但對比2024一年賣出13萬件來看，解約量也不到3%，短期內對於市場並不會造成太多影響。

曾敬德指出，對比2023、2024的預售成交數量來看，解約率其實都很低，解約並非一種普遍的現象，但的確在景氣末班車購買熱區的預售案，解約數量也是近年相對較多的時候。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

預售 信義房屋 內政部 房價

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