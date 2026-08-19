超高齡商機升溫 全家20店推長輩友善服務

全家（5903）看準超高齡社會下長輩生活需求日益多元，19日宣布攜手鄰里123協會，啟動「全家一塊伴老共生社區」計畫，從「賣場友善、飲食友善、照顧友善」三大面向切入，將便利商店從單純消費場域延伸至社區生活與照顧支持的重要節點。

全家董事長葉榮廷表示，台灣已邁入超高齡社會，長輩面臨獨居、健康、行動不便及社會連結等多元需求，傳統家庭照顧功能已難以完全承擔。全家將從門市、飲食及社區照顧三方面著手，透過門市據點與既有服務網絡，回應高齡人口增加所帶來的新生活需求。

在「賣場友善」方面，全家以台北市文山區順輝店打造首家「共生社區友善概念店」，並擴展至全台20間門市推動「長輩友善123」行動，從長者到店消費與使用服務時的痛點出發，導入拐杖安心夾、老花眼鏡與放大鏡、血壓計等設備，同時提供素食、無咖啡因飲食資訊，以及FamiPort、APP操作教學等設計，降低長輩使用便利商店服務的門檻，讓門市成為兼具消費、交流與社區支持功能的生活據點。

在「飲食友善」方面，全家以「24小時健康解憂站」為定位，持續擴大高齡友善食品布局。全家自去年起成為首家取得即時鮮食「Eatender銀髮友善食品」標誌的便利商店，今年再有24項商品取得認證，涵蓋易咀嚼、好吞嚥、營養及包裝等需求；同時增加高蛋白、鈣鎂鋅等營養補充食品，以及無咖啡因飲品，從日常飲食切入，提供高齡族群更多元的選擇。

「照顧友善」則由全家攜手鄰里123協會推動共生社區計畫，即日起至9月15日展開零錢捐勸募，所得將支持鄰里123協會賦能全台10家在地NGO、NPO組織，培力120位社區型人本照顧提供者，並投入共生社區照顧網絡建置。