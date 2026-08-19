中鋼營業處長陳柏翰：鋼市築底、穩定 第4季盤價兼顧下游競爭力

中鋼（2002）19日與鋼線、鋼纜業產銷聯誼會，下游要求降價、平盤意見分歧。中鋼營業銷售處長陳柏翰指出，國際鋼價及中鋼接單出現「築底、穩定」訊號，市場雖然尚未明顯轉強，但也沒有比前一季更差，支撐鋼價的供給面與成本條件並未出現根本性改變，現階段不必過度悲觀，第4季盤價將通盤考量市場競爭及下游實際需求。

陳柏翰表示，美伊戰事發生後，市場一度因供應鏈疑慮及預期漲價心理，帶動第2季鋼市明顯好轉，中鋼接單也有不錯表現。

但這波行情主要受到戰爭、成本與供給面預期推動，並非終端需求全面回升，進入第3季後，部分產品完成補庫，加上市場庫存偏高，需求自然進入調節階段。

陳柏翰指出，疫情及戰爭發生以來，全球經營環境與過去已明顯不同，去全球化、地緣政治與貿易壁壘相互影響，鋼鐵市場波動程度遠高於過去，因此不能只用短期鋼價漲跌判斷景氣，而要從短、中、長期觀察產業結構變化。

從近期國際鋼價及中鋼接單情況來看，他認為市場已逐步出現「築底、穩定」現象。雖然鋼線鋼纜不同客戶對景氣感受仍有落差，實際需求也談不上熱絡，但市場經過第3季庫存調節後，正逐步朝相對穩定方向發展。

面對第4季盤價，下游出現不同聲音。部分業者認為，國際鋼價跌幅已經縮小，此時維持平盤有助穩住市場，避免降價反而造成客戶繼續等待下一波跌價，形成買盤觀望與庫存損失；但另一派業者則認為，東南亞低價鋼材競爭仍然激烈，台灣鋼價若未適度調整，出口產品將難以與海外競爭。

陳柏翰表示，中鋼料擁有完整的技術、品質及實驗室團隊，可以協助客戶進行材料開發、品質改善及降低生產成本；同時透過國際市場研究團隊，與下游客戶分享各國貿易措施及市場資訊，共同尋找新的出口商機。

現階段重要的是如何穩住國內鋼價，同時讓下游產品具有足夠的出口競爭力，第4季盤價兼顧鋼廠與下游利益，將是中鋼開盤最重要的考量。