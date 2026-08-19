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美時Pomalidomide膠囊學名藥獲日本PMDA核准 深化日本市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）19日宣布，自主開發的pomalidomide膠囊學名藥（原廠藥為POMALYST）已通過日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）審查，取得日本上市許可，核准劑量包括1 mg、2 mg、3 mg及4 mg。

此次核准將進一步深化美時在日本市場的布局，pomalidomide也成為公司繼2023年lenalidomide學名藥後，第二項在日本取得上市許可的產品。美時將與Fuji Pharma Co., Ltd.合作推動產品在日本上市，成為當地首波推出的pomalidomide學名藥。

美時表示，Pomalidomide適用於治療復發型或頑固型多發性骨髓瘤（relapsed or refractory multiple myeloma，RRMM），並提供多種劑量規格，滿足不同的用藥需求。

根據IQVIA截至2025年12月止的過去12個月（MAT）數據，pomalidomide在日本的銷售額約為1.55億美元，顯示該產品具可觀的市場潛力。

美時總經理Petar Vazharov表示，美時的pomalidomide學名藥在日本取得核准，是公司發展的重要里程碑，也證明公司的產品符合日本嚴謹的法規與品質要求。日本是美時重要的策略市場，此次核准將進一步強化美時的腫瘤產品組合，並擴大公司在日本市場的布局，持續為全球主要市場提供高品質藥品。

POMALYST為Celgene Corporation之註冊商標，其他所有商標均屬其各自權利人所有。

學名藥 美時 日本

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