事業廢棄物治理轉型 彭啓明：推動數位化管理將閒置材轉為循環財

環境部19日舉辦「事業廢棄物再利用治理轉型論壇」，環境部長彭啓明表示，隨著《廢棄物清理法》修正通過，事業廢棄物再利用管理將進入新的轉型階段，未來兩年過渡期內，環境部將推動數位化管理、透明化流向追蹤，並透過統一平台進行盤點及管理，希望重新建立「把閒置材變成循環財」的觀念，讓閒置資材能夠轉化為循環資源。

彭啓明指出，新修《廢棄物清理法》第77條規定，再利用相關規定將於總統令公布後兩年正式施行，也就是2028年。過去事業廢棄物再利用管理權分散在10個部會，涉及14個管理辦法及88項公告類型，未來將回歸由環境部，特別是資源署統一管理。他說，環境部的責任雖然變大，但角色不是「命令大家」，而是希望成為服務平台，協助各界串接資源，並透過新的管理方式做好盤點。因此，環境部未來將在管理權責及數位治理部分，以新的方法進行管理，建立透明化的流向追蹤機制，並由環境部建立統一平台，提供各界合作。

彭啓明表示，過去事業廢棄物管理分散在不同部會，部會之間難免存在灰色地帶，若沒有處理好，就可能產生社會問題，因此未來需要跨部會合作。除了數位化管理外，環境部也將推動跨部會公私協力及產業輔導，回歸各產業專業，由環境部扮演輔導者角色，協助各界推廣，並落實產源責任、強化管理及環境正義三大目標。

為確保兩年過渡期能穩健推動，環境部已舉辦專家諮詢會議，並邀請經濟部、內政部、衛福部及農業部，針對高風險事業、醫療及農廢等議題進行分享。環境部長表示，希望透過公私協力、凝聚共識，從各界意見取得回饋，進一步完成後續過渡期工作。

彭啓明特別提到，近期透過AI工具整理循環經濟相關公司資料，發現約有69家上市櫃公司涉及事業廢棄物相關業務，但產業也面臨人才不足等問題，許多未上市公司承受的壓力更大，甚至出現找不到年輕人的情況。

彭啓明表示，台灣產業發展也會伴隨廢棄物產生，因此廢棄物處理是產業發展的重要基礎。環境部未來將思考如何從政府福利及制度面協助產業成長，並與各部會共同處理相關問題。環境部長強調，廢棄物一定要有人處理，如何讓廢棄物進一步循環，就是環境部未來的重要工作，也希望透過這次論壇交流，讓台灣資源循環轉型在兩年過渡期內走得更穩。