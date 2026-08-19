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Global Mall 連三年勇奪 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Global Mall環球購物連續三年榮獲國際權威亞洲人力資源期刊《HR Asia》「2026亞洲最佳企業雇主獎」。Global Mall／提供
Global Mall環球購物連續三年榮獲國際權威亞洲人力資源期刊《HR Asia》「2026亞洲最佳企業雇主獎」。Global Mall／提供

Global Mall環球購物榮獲國際權威亞洲人力資源期刊《HR Asia》「2026亞洲最佳企業雇主獎」，此為連續三年獲獎，代表Global Mall持續深化人才永續、培育以及推動安心職場和員工身心健康等工作環境受到肯定。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太區規模最大的雇主品牌獎項，2026年共吸引了12個地區、330 家企業參與角逐提名。Global Mall一舉拿下三項大獎，「亞洲最佳企業雇主獎」、「人才躍升獎」和「職場永續獎」。

Global Mall表示，持續深化人才永續，以「多元發展、安心職場、身心健康」三大面向打造兼具成長力與幸福感的職場環境。透過透明升遷、績效評估與人才獎勵等制度，建立明確的職涯發展路徑，2025年共有65位員工獲得晉升，目前女性主管占比達57%，展現多元平等的職場文化；同時透過新人導師帶領等輔導機制，協助新進同仁快速融入組織，新人留任率提升8%，從培訓、發展到留才形成完整人才循環。

人才培育方面，建構「新人訓練、專業職能訓練、年度主題課程、服務優化專案」四大培訓體系，每位員工每年受訓至少12小時，並透過MA儲備幹部計畫、集團與跨部門輪調等機制，拓展員工專業與跨域能力。

在員工照顧與身心健康方面，Global Mall提供生日假、旅遊補助、健檢補助及醫護駐點等多元福利，並打造免費健身房、舒壓按摩、線上健走及馬拉松等健康促進措施，累計健檢與健康課程參與逾1,500人次；同時鼓勵員工投入公益與ESG行動，健康公益假投入超過1,500小時。

未來Global Mall將持續從人才培育、職涯發展到員工照顧全面深化人才永續，打造讓員工安心工作、持續成長並實現自我價值的幸福職場，以人才力量驅動企業創新與永續發展。

Global Mall 雇主 永續

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