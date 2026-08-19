人口前十大縣市 屏東市千萬宅比重達84%、這縣市占比剩不到一成

在房價仍維持高檔、購屋門檻沒有下修的情況下，「1,000萬元」已成為不少首購族購屋負擔能力的分水嶺。永慶房產集團盤點近一年全國人口數前十大縣轄市住宅交易情形，發現人口最多且受惠於園區效應帶動的竹北市，千萬元內住宅最難找到，近一年占比僅剩9%；而人口第三多的屏東市，千萬元內住宅占比則高達84%。

數據顯示，從全台人口數前十大縣轄市的千萬元內住宅占比來看，屏東市以84%居十大縣轄市之冠；斗六市、花蓮市與台東市也有逾七成之多，南投市、彰化市、宜蘭市及員林市也都介於60%~70%之間，即使近年房價補漲、受惠於竹科外溢的頭份市，也仍有48%的住宅交易屬於千萬元內產品。

反觀竹北市，千萬元內住宅占比僅剩不到一成，平均每十件交易只有不到一件屬於千萬宅，與其餘縣轄市形成強烈對比。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，目前中、南部及東部縣轄市的住宅交易還都有六成以上的比例，落在千萬元內，顯示非都會區的行政、商業核心，仍兼具成熟生活機能與相對親民的購屋門檻，對首購、在地成家及退休族群具有吸引力。

然而，陳金萍指出，竹北市與頭份市購屋難度則相對高出許多。這兩區近年來受惠於新竹科學園區、AI產業及高科技聚落發展，吸引大量高薪就業人口移入，帶動區域房價快速上漲，使這兩區千萬元住宅產品逐漸稀缺。

值得注意的是，人口規模代表區域具備一定的居住需求與生活機能，但並非人口越多，房價就一定會越高。

陳金萍分析，以人口皆超過20萬人的竹北市與彰化市為例，兩地人口規模相近，但房價卻存在不小的差距。

在千萬元內的住宅產品中，竹北市每坪均價30.3萬元，彰化市僅20.4萬元，每坪相差近10萬元；千萬元內住宅占比分別為9%及67%，呈現截然不同的房市結構，顯示影響房價的關鍵，除了人口規模外，產業發展、就業機會、交通建設及住宅供給都是影響因素。

整體而言，陳金萍總結，人口前十大縣轄市多兼具行政、商業與生活機能，具有穩定的自住需求，也多保有千萬內的住宅市場，展現非都會核心區的購屋負擔優勢。

不過，陳金萍表示，各地房市已出現明顯分化：竹北市與頭份市受科技產業帶動，房價與總價門檻較高；屏東市、斗六市及花東地區則以親民總價吸引自住買盤，建議購屋族仍應依自身工作地點、通勤成本與財務條件綜合評估，找到符合自身需求的房子。