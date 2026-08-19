友鋮股價逆勢走強 打入 Volvo 供應鏈迎高毛利商機

台股今（19）日重挫逾600點，友鋮（7718）股價卻逆勢走強，盤中最高來到48.2元，漲幅近2%，市場聚焦公司打入Volvo EX60供應鏈的高階電動車扣件題材。

友鋮昨（18）日舉辦法說會，公布2026年上半年營運明顯復甦，第2季毛利率回升至20%，營業利益率更衝上11%，創近五年新高，上半年每股稅後純益（EPS）達2.55元；隨Volvo EX60關鍵防水螺栓預計今年下半年量產，法人看好高毛利產品將成為後續營運成長新動能。

友鋮表示，2026年上半年合併營收達12.56億元，第2季受惠產品結構優化及製造效率提升，毛利率由去年同期17%升至20%，營業利益率由8%升至11%，淨利率也提升至9%，第2季稅後純益達1.16億元，帶動上半年EPS達2.55元，獲利表現明顯改善。

營收動能也同步回升，友鋮6、7月營收持續反彈，7月單月營收達2.20億元，年增14.17%，前7個月累計營收14.76億元，年增5.11%。公司目前在手訂單能見度約3至4個月，產能利用率持續提升，營運復甦動能逐步增強。

打入Volvo供應鏈 高階EV扣件進入量產

友鋮長期專注客製化汽車零件開發，具備超過八成客製化開發能力，並擁有TEC WASHER雙齒防鬆華司及MAThread等技術。此次與國際大廠Stanley合作，成功切入Volvo最新SPA3平台首款車型EX60，開發電池總成底盤專用M18、M20內外牙防水螺栓。

該產品須符合Volvo EX60高續航、高壓電池及車體整合等嚴格密封規範。友鋮為台灣唯一獲准生產該產品的業者，並透過模具數位化設計輔助系統結合6模6沖成型技術，將開發時程縮短約30%，總開發成本降低逾10%。

公司預計2026年下半年全面量產，每年可望帶動至少240噸高毛利扣件出口，並帶動國內至少10家供應鏈業者訂單成長。法人認為，隨高階EV扣件進入量產，友鋮產品組合可望持續優化，帶動毛利率及獲利能力提升。

北美市場穩健 拚高價值產品轉型

市場布局方面，友鋮第2季北美營收占比維持六成，歐洲市場則提升至約三成，全球市場布局效益逐步顯現。公司未來將持續降低標準扣件價格競爭比重，聚焦EV電池總成核心密封零組件、多工序特殊產品、組件及專利授權產品。

此外，友鋮也將積極拓展歐美OEM客戶，規劃與Tier 1系統廠建立海外發貨倉共享機制，降低交期風險；同時持續推動智慧製造，精進模具及成型技術，並評估海外投資、併購及策略聯盟機會，朝高附加價值、高毛利特殊扣件市場加速轉型。