高鐵通車20年改寫城市版圖 9大站區從農田變科技新都心

台灣高鐵通車邁入第20年，改變的不只是南北往返時間，也悄悄重塑沿線城市的人口、產業與土地樣貌。從桃園青埔、新竹竹北，到台南沙崙、左營，再延伸至苗栗後龍、彰化田中及雲林虎尾，過去以農田、農村為主的高鐵站區，隨著交通紅利、產業進駐與公共建設到位，逐步蛻變為科技、商業、醫療及觀光新聚落。

根據台灣經濟研究院分析，以各高鐵站周邊1公里範圍的商業類（B類）及辦公、服務類（G類）建築樓地板面積推估，2017年至2025年間，多個高鐵站區新增商辦面積占比達7成以上；同期間，各站運量也較通車初期大幅成長，部分站區甚至突破10倍，顯示高鐵帶來的交通效益，正逐步轉化為人口集聚、產業發展及都市機能升級的長期動能。

其中，桃園站所在的青埔特區堪稱高鐵帶動都市翻轉的代表。2025年桃園站運量已達通車初期10.4倍，2017年至2025年新增商辦占比達80%，青埔45歲以下人口占比近7成，成為全台最年輕的高鐵都心之一。過去相對缺乏都市機能的青埔，如今憑藉高鐵及機場捷運等交通優勢，逐漸形成完整生活圈，也成為部分民眾避開雙北高房價的新興居住選項。

新竹站所在的竹北，則是高鐵與科技產業結合最具代表性的站區。2025年新竹站運量為通車初期的8.2倍，45歲以下人口成長43.8%，也是12個高鐵站點中唯一呈現正成長的站區；竹北生產總額達4,625億元，約為高鐵通車前4倍，新增商辦占比達80%。隨著竹科、寶山及湖口等科技聚落串聯，竹北已從農業平原逐漸轉型為西部科技廊帶的重要核心。

台中站所在的烏日，同樣從農業聚落蛻變為中台灣交通及商業節點。2025年台中站運量達通車初期5.3倍，新增商辦占比80%，加上高鐵、台鐵及捷運形成三鐵樞紐，搭配會展、購物及醫療照護等機能逐步到位，烏日也從過去的田園地景，轉型為中台灣重要複合型都心。

南台灣的變化也相當明顯。嘉義站所在的太保，2025年運量約為通車初期3.9倍，新增商辦占比達70%。隨著「故宮南院—高鐵嘉義站—縣治特區」發展軸線成形，加上嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新中心及馬稠後產業園區等建設，太保逐步從傳統農鄉轉型，形成文化觀光與科技產業並進的新門戶。

台南站所在的歸仁，則是高鐵帶動科技產業聚落成形的另一案例。2025年台南站運量為通車初期4.3倍，企業家數成長49.8%，全年營業收入總額成長25.9%，新增商辦占比更接近85%。隨著MITSUI OUTLET PARK、沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區及超微（AMD）南台灣研發據點等陸續布局，昔日蔗田與沙崙農場已逐漸轉型為大南方AI、半導體及綠能科技聚落。

左營站則見證高鐵如何帶動城市商業與活動經濟。2025年運量達通車初期3.3倍，全年營業收入總額成長96.1%，新增商辦占比達50%；大型演唱會期間，站區運量最高可增加逾50%。隨著楠梓半導體S廊帶及亞洲新灣區發展，左營也從早期的農地與交通節點，逐漸成為北高雄科技、商務及大型活動的重要門戶，高鐵更成為高雄「演唱會經濟」的重要交通支撐。

高鐵沿線較早期發展的站區，也正進入下一階段轉型。苗栗站所在的後龍，2025年運量較通車初期增加14倍，居各站之冠；企業家數成長13.5%、從業人口成長11.2%，新增商辦占比達90%，可望承接竹南、頭份半導體產業南向發展需求。

彰化站所在的田中，2025年運量約為通車初期10.6倍，新增商辦占比達85%，未來若進一步串聯台鐵田中支線，可望強化鐵道觀光及地方產業發展，讓以稻米生產聞名的田中，逐步轉型為交通、觀光及智慧農業的重要節點。

雲林站所在的虎尾，2025年運量則達通車初期12.8倍，企業家數成長20.3%，全年營業收入總額成長25.5%，新增商辦占比達80%。隨中科虎尾園區半導體封裝產業鏈布局，加上台大醫院虎尾分院及國家級高齡醫學中心等醫療資源，昔日甘蔗田逐步形成農業、科技及高齡醫療並進的新聚落。

高鐵董事長史哲表示，高鐵帶動的不只是人口移動，更逐漸改變台灣的人口分布與城市發展模式。以新竹、竹北為例，45歲以下人口占比已達7成，20歲以下人口在新竹約23%、竹北約26%，顯示高鐵對年輕家庭移入及人口結構產生長期影響，甚至形成所謂的「高鐵嬰兒潮」。

史哲指出，從各高鐵車站周邊發展就能看出高鐵對地方城市的深遠影響。以左營為例，過去站區周邊仍有大片零星農地，如今已逐步帶動北高雄發展，並與南高雄亞洲新灣區形成南北兩大發展軸線；近年高雄演唱會經濟快速成長，高鐵也成為串聯外地旅客的重要交通支撐。

他認為，高鐵甚至重新定義民眾對「去」與「回」的想像。過去南部民眾習慣說「去台北、回高雄」，但隨著高鐵縮短南北距離，生活圈逐漸突破傳統地理界線，「去高雄、回台北」也成為新的移動模式。

從青埔到竹北、從沙崙到左營，再到後龍、田中與虎尾，高鐵沿線的變化顯示，這條縱貫南北的高速鐵路，帶來的效應早已超越單純的交通建設。當車站周邊人口、商辦、產業及公共建設逐步集聚，高鐵也正成為重新分配台灣人口與產業版圖的重要力量。