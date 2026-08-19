七夕怎麼過？近八成上班族要慶祝 平均預算逾6,500元

想過七夕情人節，荷包也要先有準備。yes123求職網19日公布最新調查，77.8%有另一半的上班族今年確定要慶祝七夕，平均預算6,558元，較去年增加4.2%；但要走入婚姻，平均認為結婚基金要存到73.1萬元才會考慮。

調查顯示，目前65.8%的受訪上班族有另一半，其中77.8%確定有慶祝七夕計畫，與去年的77.7%相當；有慶祝計畫的情侶中，最熱門活動仍是「吃一頓浪漫大餐」，占；其次是送禮物或送花、寫情書或卡片、唱情歌，或到汽車旅館慶祝，看夜景或夜遊兜風。

調查指出，今年七夕平均預算為6,558元，高於去年的6,294元，增加264元、增幅4.2%；其中18.9%預估花費達1萬元以上。

送禮喜好則呈現男女差異。男性上班族最希望收到的七夕禮物，以另一半親製禮物居首，其次為智慧型手機、旅遊；女性上班族最期待的則是現金或紅包，其次為旅遊、另一半親製禮物。

至於最不想收到的禮物，男性以玩偶娃娃居首，其次為花束、現金或紅包；女性最不期待花束，其次為巧克力、化妝品或保養品。

感情進一步走向婚姻，也有現實門檻。調查顯示，目前未婚但有男女朋友的上班族，平均認為結婚基金要存到73.1萬元才會考慮步入婚姻，略高於去年的72萬元，其中26.3%認為至少需要100萬元。

七夕之外，職場也是不少上班族戀情萌芽的地方。調查指出，63.3%上班族曾談過職場戀情，其中88.1%的交往對象是同事，37.6%曾與主管或老闆發展感情，24.8%則是客戶、顧客或合作廠商。

不過，辦公室戀情大多低調進行。曾談過職場戀情者中，僅29.1%選擇主動公開，70.9%沒有主動公開；但其中58.2%最後仍被公司同仁發現，僅12.7%成功保密。

至於職場戀情為何容易發生，71.1%認為是朝夕相處、日久生情，63.4%表示雙方更能了解並體貼彼此工作狀況，60.2%則認為聊天話題相近。

即使辦公室戀情接受度不低，仍可能影響工作。調查顯示，80.6%上班族贊成職場戀情，但47.3%曾因職場戀情耽誤工作進度；企業端則有41.1%認為辦公室戀情會對工作表現帶來負面影響。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若發展辦公室戀情，建議仍以低調為宜，除可保護個人隱私，更重要的是避免「以私害公」，不要將感情與公務混在一起，尤其涉及上下屬關係時，更須留意職場權力不對等問題。

這項調查於2026年8月4日至17日，以網路問卷調查20歲以上、未滿40歲的求職會員，有效問卷1,306份，信心水準95%、誤差值正負2.71%；企業有效問卷則為1,098份，誤差值正負2.96%。