快訊

「等一個不存在的人」 陳幸妤婚姻給女人的3堂課

別只知鼎泰豐！SJ始源「比讚打卡新美食店」 力推這2道：真的太好吃

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

聽新聞
0:00 / 0:00

廣運：在手訂單66.6億元 全年營收可望挑戰新高

中央社／ 台北19日電

自動化物流系統廠廣運總經理柯智鈞今天表示，至6月底在手訂單金額達新台幣66.6億元，創下歷史新高，下半年營運展望樂觀，全年營收也可望創下新高。

2026台北國際自動化工業大展今天登場，廣運展出包括智慧製造與智慧物流、半導體自動化、智慧軌道與公共工程、AI智慧機器人、AI數位孿生與系統整合等5大重點。

柯智鈞受訪說，至6月底在手訂單金額達66.6億元，年增8成，訂單均衡來自半導體、智慧物流和公共領域。近期取得台鐵傾斜式車廂CCTV及旅客資訊系統更新標案新台幣1.89億元，以及生技產業自動化智慧倉儲與周邊物流系統訂單。

柯智鈞表示，半導體後段封測廠空中無人搬運車（OHT）和自主移動機器人（AMR）訂單挹注，半導體產品訂單高度成長，占整體訂單比重自過去的1成，攀高至3成水準。

廣運前7月營收22.24億元，較去年同期增加32.78%。柯智鈞說，下半年營運展望樂觀，預期今年全年營收可望創下歷史新高。

廣運 營收 新台幣

延伸閱讀

影／廣運在手訂單66.6億元創新高 推升今年營運攀升

廣運2026自動化大展聚焦五大智慧應用

輝達合作夥伴 秀自動化成果

輝達攜手生態系夥伴 將於自動化展展示實體AI與智慧自動化成果

相關新聞

趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

前總統女兒陳幸妤點名最氣的就是護理師許芊芊，直言許租的地方就在趙建銘診所樓上，「我就是拍不到」。許芊芊則澄清，當初是跟趙建銘母親談妥租房，每月租金1萬元，另須支付6,000元管理費，並未介入他人家庭。

一表秒看台北市12區套房、雅房租金 這四區月租不到一萬

根據內政部申請租金補貼資料中，2026年上半年有效租約租金統計，台北市獨立套房租金總價中位數為1.5萬元，和去年同期相同，不過分租套雅房為9,800元，較去年的9,300元，小增500元。

人口前十大縣市 屏東市千萬宅比重達84%、這縣市占比剩不到一成

在房價仍維持高檔、購屋門檻沒有下修的情況下，「1,000萬元」已成為不少首購族購屋負擔能力的分水嶺。永慶房產集團盤點近一年全國人口數前十大縣轄市住宅交易情形，發現人口最多且受惠於園區效應帶動的竹北市，千萬元內住宅最難找到，近一年占比僅剩9%；而人口第三多的屏東市，千萬元內住宅占比則高達84%。

ibon 升級了！一機串聯三大儲值卡 自助結帳更便利

搶攻i人經濟、擴大超商自助服務多樣性，統一超（2912）7-ELEVEN的ibon便利生活站一年可解決2.5億人次繳費、列印、購票、寄件等各種生活大小事，即日起串聯三大儲值卡(icash 2.0、悠遊卡、一卡通)，於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。

台北租屋行情曝 最高不是大安信義、這4區可找萬元房

台灣房屋觀察內政部申請租金補貼資料，2026年上半年有效租約租金統計，台北市套房租金最高的並非蛋黃區，而是內湖區，總月租中位數為19500元，其次為松山區1.9萬元，大安和信義區1.8萬元。

7-ELEVEN 取包裹有新變化！不用再簽紙本 ibon 也能自己結帳了

7-ELEVEN持續擴大門市自助服務，即日起全台導入包裹「取貨簽名電子化」，消費者領取零元包裹時，可直接在收銀機客顯螢幕簽名，不必再填寫紙本簽單，預估每年可減少43.5公噸紙張用量；同時升級ibon便利生活站，首度開通自助結帳功能，首波支援列印、掃描服務，並可使用icash 2.0、悠遊卡及一卡通付款，進一步縮短消費者排隊時間、降低門市作業負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。