廣運：在手訂單66.6億元 全年營收可望挑戰新高

自動化物流系統廠廣運總經理柯智鈞今天表示，至6月底在手訂單金額達新台幣66.6億元，創下歷史新高，下半年營運展望樂觀，全年營收也可望創下新高。

2026台北國際自動化工業大展今天登場，廣運展出包括智慧製造與智慧物流、半導體自動化、智慧軌道與公共工程、AI智慧機器人、AI數位孿生與系統整合等5大重點。

柯智鈞受訪說，至6月底在手訂單金額達66.6億元，年增8成，訂單均衡來自半導體、智慧物流和公共領域。近期取得台鐵傾斜式車廂CCTV及旅客資訊系統更新標案新台幣1.89億元，以及生技產業自動化智慧倉儲與周邊物流系統訂單。

柯智鈞表示，半導體後段封測廠空中無人搬運車（OHT）和自主移動機器人（AMR）訂單挹注，半導體產品訂單高度成長，占整體訂單比重自過去的1成，攀高至3成水準。

廣運前7月營收22.24億元，較去年同期增加32.78%。柯智鈞說，下半年營運展望樂觀，預期今年全年營收可望創下歷史新高。