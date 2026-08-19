一表秒看台北市12區套房、雅房租金 這四區月租不到一萬

根據內政部申請租金補貼資料中，2026年上半年有效租約租金統計，台北市獨立套房租金總價中位數為1.5萬元，和去年同期相同，不過分租套雅房為9,800元，較去年的9,300元，小增500元。

觀察台北市各行政區的月租金中位數，套房租金最高的並非蛋黃區，而是內湖區，月租19,500元，其次為松山區1.9萬元，大安和信義區1.8萬元。

至於分租套雅房，最高則在松山區，也要1.2萬。觀察租補房客各區契約數量中，套雅房租賃最熱門的為中山區；而全台北分租套雅房租金中位數在萬元以下的區域，為士林、北投、中正、文山，租屋族較有機會租到萬元有找的物件。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於租金補貼設有申請人所得財產上限，以台北市來說，租客家庭成員平均每人每月的所得，應低於6.1萬元，也就是說若為單身者，年薪需在73萬以下才有機會申請，該資料排除了高所得民眾的租賃案件，較能反映出一般基層上班族的普遍租賃狀況。也使得以租金補貼為樣本的統計數據，行情通常會較一般市場認知略低，若想要在台北租地段好，物件新的租客，預算就得更高。

資料顯示租補申請者中，租金最高的區域在內湖，張旭嵐分析，內湖雖然不是傳統台北市蛋黃區，不過因為有內湖科技園區，就業員工數將近23萬人，這類科技新貴工作穩定，但工時長，且考量內湖上下班塞車問題，乾脆就近租屋，因此衍生龐大的套房租賃需求，成為北市套房租金中位數最高的區域。

進一步觀察，獨立套房和分租套雅房中位數行情，價差最大的是在內湖，達8,720元，大安區也差8,000元，文山區和南港區的價差7,500元排名第三。而差異最小的是萬華區，僅差3,500元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，獨立套房具有獨立門牌，單一門戶進出，安全性和隱密性較高，不過租金也高，較適合進入社會已久，有穩定收入，和對生活品質要求較高的上班族。而分租套雅房，多半是公寓或透天隔間，因為室內牆隔音效果較差，還可能需要共用客廳、廚房、洗衣機甚至浴室等公用區域，同戶不同室的鄰居生活起居或衛生習慣不同，也容易引起糾紛，但因為租金實惠，不少薪資較低的上班族，或是預算有限的大學生，就願意屈就分租套雅房。

陳定中分析，內湖獨立套房與分租套雅房價差大，應是園區就業族青睞的新穎電梯物件行情不俗，但德明科大、康寧大學、戲曲學校等大專院校周邊，租賃物件以老屋隔間分租居多，租金因租客以未出社會的學生為主體，總價相對低廉，也拉開內湖不同產品間的價差。

陳定中指出，價差小的萬華區，租賃套房較熱門的區域為西門町商圈，由於商業密集，不乏住商混合大樓的物件，屋齡高，室內坪數較小，較非一般上班族偏好的租賃型態，因此不管是獨立或分租套房的租金行情都不算高