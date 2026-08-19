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酒精汽油跑進原鄉送餐 盧智卿：明年公益低碳里程加碼至1.5萬公里

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）今（19）日攜手三陽工業、社團法人原住民深耕德瑪汶協會，公布酒精汽油低碳公益送餐計畫成果。（余弦妙攝）
美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）今（19）日攜手三陽工業、社團法人原住民深耕德瑪汶協會，公布酒精汽油低碳公益送餐計畫成果。（余弦妙攝）

美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）今（19）日攜手三陽工業、社團法人原住民深耕德瑪汶協會，公布酒精汽油低碳公益送餐計畫成果，今年投入5,000公里低碳里程，截至8月16日已實際行駛近3,000公里；三方並宣布明年將再加碼1萬公里，累計挑戰1.5萬公里，讓低碳燃料實際走進原鄉服務。

為支持深耕德瑪汶協會山區送餐服務，美國穀物暨生質產品協會與三陽工業今年4月23日共同捐贈三陽4MICA機車2部，其中1部由USGBC贊助5,000公里所需燃料，全程使用酒精汽油，將低碳運輸實際導入長者送餐服務。

USGBC駐台代表盧智卿表示，這項計畫最重要的意義，不是在實驗室裡測試酒精汽油，而是真正把機車開到山路上，經過上坡、下坡、風吹日曬，實際載著長者的餐食跑了近3,000公里，「真的能跑、跑起來效果怎麼樣，就跑給大家看。」

盧智卿指出，從目前實際使用結果來看，使用酒精汽油的機車與使用一般汽油的車輛，在運轉性能及車況表現上並無明顯差異，顯示酒精汽油在實際道路環境下具有使用可行性。這3,000公里雖然看似只是一個小小的里程數，但真正要證明的是，如果這項應用能夠擴大到全台灣，低碳燃料所能帶來的減碳效益將不容小覷。

他表示，酒精汽油的意義不只是「能不能跑」，更重要的是減碳與能源韌性。全球已有超過60個國家使用酒精燃料，美國農業部針對玉米酒精進行全生命周期研究，也顯示酒精燃料相較一般汽油具有溫室氣體減量效益。

盧智卿進一步指出，台灣高度依賴進口能源，若能將部分運輸燃料改由生質原料供應，就能降低對化石燃料的單一依賴，增加能源選擇與韌性。他說，除了美國玉米之外，未來也可思考運用台灣本地生質原料發展酒精燃料，讓低碳燃料與能源安全形成更大的政策效益。

他強調，酒精汽油並不是要與電動車「分高下」，而是交通運輸減碳本來就應該採取多元策略。在電動車全面普及仍需要時間的情況下，酒精汽油是一項可以立即導入、立即減碳的選項，「有時候推動新的政策不是那麼容易，但只要不要停在原地，哪怕只往前走一小步，都值得繼續。」

盧智卿表示，台灣近年持續推動運輸部門減碳政策，今年6月也進一步修訂燃料酒精相關標準，將汽油酒精添加比例上限提高至10%，是重要的一步。他希望未來能看到台灣更普遍使用E10酒精汽油，USGBC也將持續透過實際應用與公益行動，累積更多道路使用經驗。

他透露，今年公益計畫原訂投入5,000公里低碳里程，明年將再加碼1萬公里，累計達1.5萬公里；若未來市場正式販售更高乙醇比例的酒精汽油，也將配合市場發展升級使用，持續以實際行動支持交通運輸減碳與永續發展。

三陽工業策略長鄒幗馨表示，企業減碳除了從自身營運做起，更重要的是帶動供應鏈、消費者及社會大眾共同參與。此次公益計畫可說是三方合作成果，由三陽提供「好車」、USGBC提供「好油」，深耕德瑪汶協會則持續投入「做好事」，將交通運輸、低碳燃料與公益服務串聯起來。

鄒幗馨指出，明年三陽將持續擴大公益計畫，在今年5,000公里低碳里程基礎上再加碼1萬公里，讓低碳里程持續轉化為關懷原鄉、服務長者的實際行動，創造「美好的永續移動風景」。

深耕德瑪汶協會表示，山區送餐路線每日往返超過50公里，長時間行駛勢必對環境造成負荷，因此希望導入酒精汽油等低碳燃料，讓關懷服務也能朝低碳、永續方向發展。這項計畫不僅累積酒精汽油的實際道路使用數據，也讓低碳轉型不再只是政策或會議上的討論，而是真正落實在偏鄉長者每日的送餐服務中。

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