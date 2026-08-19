趙建銘診所樓上60坪只租1萬？房仲曝真實行情「對折再腰斬」

前總統女兒陳幸妤點名最氣的就是護理師許芊芊，直言許租的地方就在趙建銘診所樓上，「我就是拍不到」。許芊芊則澄清，當初是跟趙建銘母親談妥租房，每月租金1萬元，另須支付6,000元管理費，並未介入他人家庭。

由於許芊芊老公揚言提告，到底租屋真相為何，成為網路熱門話題。

趙建銘診所位於台南中西區「誠美樸真」社區一樓，查詢資料，被指為「診所樓上」的住宅，2021年由趙建銘媽媽以總價2000萬元購入，後來再以贈與方式移轉給趙建銘。

資料顯示，該屋為大三房格局，權狀含車位面積約68.5坪，其中車位占8.5坪，建物約60坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從實價登錄資料來看，中西區屋齡10年內住宅大樓近一年租金交易紀錄不多，單筆最高租金行情約每坪700元左右。

至於「誠美樸真」，實價資料近年也僅一筆租金登錄，為與趙建銘同棟、同坪數的10樓戶，2023年時以每坪700元、月租4.2萬元出租。

若以該10樓戶2017年購入總價1,805萬元估算，粗估租金投報率約3%，符合一般住宅市場行情。

許姓護理師所承租房子，趙媽在2021年以2,000萬元購入，若以同樣的租金投報率推算，合理月租行情約落在4.5萬元左右，雖然實際租金會受到室內裝潢、家具家電配備等條件影響而有所增減，但一萬元明顯低於市場行情，幾乎是「對折再腰斬」。