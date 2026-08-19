7-ELEVEN 取包裹有新變化！不用再簽紙本 ibon 也能自己結帳了

7-ELEVEN持續擴大門市自助服務，即日起全台導入包裹「取貨簽名電子化」，消費者領取零元包裹時，可直接在收銀機客顯螢幕簽名，不必再填寫紙本簽單，預估每年可減少43.5公噸紙張用量；同時升級ibon便利生活站，首度開通自助結帳功能，首波支援列印、掃描服務，並可使用icash 2.0、悠遊卡及一卡通付款，進一步縮短消費者排隊時間、降低門市作業負擔。

根據資策會MIC最新調查，全台網購有超過75%的人選擇到超商取貨，顯見超商持續成為民眾最習慣的取貨服務平台。為了讓取貨更方便、流程更順暢，7-ELEVEN近年持續推動數位化服務，像是早在2018年就推出OPENPOINT APP「零元認證條碼」，2025年又導入數位發展部推廣的「數位憑證皮夾認證」，讓消費者透過手機即可輕鬆完成身分驗證。

7-ELEVEN持續優化網購超商取貨體驗，即日起於全台門市導入「取貨簽名電子化」服務，為數位服務的再次升級，未來消費者前往門市領取零元包裹時，即使未事先使用 APP 認證，最後的簽名確認環節亦無須再簽署紙本簽單，改為直接於門市收銀機的客顯螢幕上進行簽名。7-ELEVEN 表示，簽單全面數位化不僅能精準完整地保留取貨紀錄、強化管理品質並保障消費者權益，更能大幅減少門市紙張印製，換算每年可節省約 43.5 公噸紙張用量，相當於每年減少近 72 公噸碳排放。

因應社會人口結構高齡化、少子化，7-ELEVEN持續推動省力化服務提升門市服務效能，包含一年可減少工時近200萬小時的自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，以及今年首創「ibon自助查詢 EC 包裹櫃位」，多元自助服務持續減少顧客二次排隊等待時間，同時替門市夥伴作業省力化。

即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡(icash 2.0、悠遊卡、一卡通)即可體驗一站式的自助列印及掃描服務，不論是先在線上預約列印，或是帶USB到門市，都可直接在ibon機台完成操作、付款、列印和掃描，整個流程不用再到櫃台排隊結帳，自己就能完成，快速又方便。7-ELEVEN預估ibon列印及掃描自助結帳新功能服務上線後，一年可替全台門市夥伴減少約100萬小時的工作負擔，進一步打造更省力、更友善的工作環境。