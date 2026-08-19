廣運2026自動化大展聚焦五大智慧應用

廣運（6125）19日至22日參加「2026台北國際自動化工業大展」，以「科技整合、應用落地、價值擴大」為核心，聚焦「智慧製造與智慧物流、半導體自動化、智慧軌道與公共工程、AI智慧機器人、AI數位孿生與系統整合」五大方向，展現廣運由自動化設備供應商升級為高科技系統整合與智慧化解決方案提供者的成果。

延續廣運4月國產化智慧鐵道專業展成果。該活動吸引近150位國內外軌道產業領導業者、鐵道局、營運單位、系統商及專業人士參訪，展現廣運在國產化軌道設備、車載系統、月台門及數位孿生領域的整合能力。

截至6月，廣運機械在手訂單達66億元，半導體物流接單占比由約10%提升至30%；廣運集團上半年累計營收約18.59億元，年增40.41%。近期並取得台鐵1.89億元傾斜式車廂CCTV及旅客資訊系統更新標案，以及生技產業自動化智慧倉儲與周邊物流系統訂單，顯示五大方向正逐步轉化為營運成果。

一、智慧製造與智慧物流

廣運將展示新一代自動揀貨、輸送、AGV／AMR、智慧調度、倉儲管理及設備整合方案，透過物流設備、控制系統與軟體平台整合，提升物料搬運與分揀效率，降低人工依賴，並強化生產資訊透明度及供應鏈反應速度，滿足電子製造與大型物流中心等應用需求。

近期取得的生技產業自動化智慧倉儲暨周邊物流系統訂單，也展現廣運由單機設備供應，朝整廠物流規劃、系統整合及長期維運服務發展的能力。

二、半導體自動化

因應先進製程與先進封裝擴產需求，廣運持續深化半導體廠內物流及高架搬運系統（Overhead Hoist Transport, OHT）布局。

此次運用NVIDIA Isaac Sim™建置1：1晶圓廠物流軌道環，依據物理及運動學特性模擬OHT搬運任務、車輛路徑、物料裝卸、Stocker存取及交通壅塞，協助客戶進行路徑規劃、交通管理、派車效率分析與生產效能預測。

系統透過MQTT同步廠房控制系統及設備運行訊號，並結合NVIDIA Isaac Sim WebRTC Streaming Client實現低延遲遠端視覺串流，讓管理者透過Web介面即時掌握設備稼動、物料位置與運行狀態；另運用NVIDIA CloudXR™提供沉浸式VR操作及遠端協作，打造可監控、分析、預測及持續優化的工業級數位孿生。

三、智慧軌道與公共工程

延續4月國產化智慧鐵道專業展成果，本次展示涵蓋國產化集電弓與列車門、月台門、車載旅客資訊顯示系統（PIDS）、車載通訊及智慧軌道數位孿生，展現廣運在軌道設備國產化與系統整合方面的布局。

廣運以多年軌道機電與公共工程實績為基礎，將列車、月台門、車站設施及營運情境，整合至NVIDIA Omniverse™與NVIDIA Isaac Sim™建構的高擬真虛擬環境。未來可同步模擬列車進站、月台門作動及設備協作，使工程團隊於部署前完成控制邏輯、系統介面、異常情境與智慧調度測試，降低現場調機成本、營運干擾及工安風險。

廣運近期取得台鐵1.89億元傾斜式車廂CCTV及旅客資訊系統更新標案，預計執行三年。從4月鐵道專業展的產業交流，到8月自動化大展的跨域展示，廣運將持續整合國產化設備、工程實績、AI分析與數位孿生，推動智慧鐵道由概念驗證走向實際導入。

四、AI智慧機器人

除NVIDIA相關技術應用外，廣運亦將展出智慧機器人、移動式機器人及場域自動化方案，涵蓋物料搬運、智慧巡檢、人機協作與服務型任務，協助客戶因應缺工、危險作業及重複性工作。

廣運將機器人定位為整體自動化系統的一環，透過機器人本體、感測器及控制軟體，與物流系統、電梯、門禁、影像辨識及任務管理平台串接，擴大其在工廠、倉儲、公共設施與商業服務場域的應用價值。

五、AI數位孿生與系統整合

廣運透過NVIDIA Omniverse™與NVIDIA Isaac Sim™，將軌道運輸及半導體物流設備映射至具備物理特性的高擬真虛擬環境，使工程團隊能於實際建置前驗證設備配置、控制邏輯、車輛路徑、設備協作與異常情境，將傳統靜態3D展示升級為可支援工程驗證及營運分析的數位孿生平台。

廣運表示，此次展出並非單一設備或技術展示，而是將智慧物流、半導體搬運、智慧鐵道、機器人及數位孿生，整合為可驗證、部署、監控及持續優化的產業解決方案。透過AI分析、虛實整合及50年自動化工程經驗，協助客戶縮短導入週期，提升設備稼動率、生產效率、營運安全及投資效益。

集團AI產業鏈布局亦持續擴大。廣運旗下金運科技近期獲大同策略投資1.2億元，進一步布局AI資料中心液冷、電力及數位化管理。未來廣運將持續整合集團與國際技術夥伴資源，從智慧製造延伸至AI基礎建設，建立完整的高科技產業服務生態系。