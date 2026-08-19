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倒木也能重生：返鄉二代陳偉誠打造「森林循環」新解方

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
REWOOD創辦人陳偉誠於中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語，秀倫理》第五季EP4分享「森林循環」的概念。（圖：信義房屋提供）
REWOOD創辦人陳偉誠於中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語，秀倫理》第五季EP4分享「森林循環」的概念。（圖：信義房屋提供）

台灣每年因颱風、修枝產生大量木質剩餘資材，多遭焚燒掩埋。REWOOD創辦人陳偉誠提出「森林循環」概念，將倒木修枝轉製成家具、木炭、木酢液等產品，延續樹木生命價值，呼應全球淨零碳排趨勢。

台灣因颱風、都市行道樹修剪、校園樹木養護及農業修枝，每年都會產生大量木質剩餘資材，其中仍有許多被當作廢棄物焚燒或掩埋。陳偉誠提出「森林循環」概念，他指出，樹木累積數十年的生長價值，不該在離開原本所在的地方後便消失。依照材質與條件善用，修剪枝材與倒木可製成家具、木工藝品、木炭、木酢液、除濕材料、生質能源，甚至成為建材的一部分，形成完整的森林循環鏈。當木材被製成木製產品，或轉化為生物炭，更可以延長碳固定的時間，創造更多資源價值。

近年企業積極投入ESG行動，陳偉誠認為，真正的永續應建立完整的都市林與森林資源管理思維。一棵樹從種植、養護、修枝，到後續的材料利用，都應納入長期規劃。如果企業只重視植樹數量，卻忽略後續照護與資源去向，便難以完整發揮森林的永續價值。企業若能投入樹木養護，並將修剪資材製成清潔用品、家具、生物炭或環境教育材料，再回到企業與社會使用，便能把一次性的永續行動，轉化為持續、可見的循環實踐。

REWOOD也持續推動校園森林循環計畫。陳偉誠最早從母校清華大學開始，將原本需清運的校園修枝與倒木，依材質重新加工為會議桌、木製教材及天然清潔用品，再回到校園使用，形成「校園樹木、校園利用、校園教育」的循環模式。部分木製作品保留樹木來源資訊，透過QR Code即可了解材料原本來自哪一棵樹，讓師生看見森林循環並非抽象概念。

陳偉誠從小看著父母靠燒製、搬運木炭養家。父母一直希望孩子能透過讀書，離開這個辛苦的產業。大學畢業後，他重新思考，如果沒有年輕人願意接班，許多傳統產業終將消失，珍貴技藝也難以傳承。

返鄉接下家業後，陳偉誠開始投入產品研究與品牌創新。他發現，木材在燒製木炭過程中所產生的木酢液，長期以來只是副產品，卻有除臭、清潔及環境應用等價值。這代表每一塊木材的使用能更全面，讓他看見傳統產業新的發展方向。

推動森林循環是一條漫長的道路，無論是建立產業模式、推廣理念，或讓更多人相信修枝與倒木也能創造價值，都需要時間累積。陳偉誠始終堅持保持善念，珍惜土地、尊重自然，也善待一路同行的人，才能建立兼顧環境、產業與社會的永續模式。更多內容，可收聽中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語，秀倫理》第五季EP4。

REWOOD持續推動校園森林循環計畫。（圖：信義房屋提供）
REWOOD持續推動校園森林循環計畫。（圖：信義房屋提供）

森林 行道樹 碳排

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