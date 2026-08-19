樹林「沒話題」？信義房屋揭四大生活圈居住亮點

PTT網友熱議「樹林是怎樣的地方」，信義房屋專家解析：南樹林、溪洲生活圈捷運進駐成潛力焦點，前後站機能最成熟，吸引板橋、土城、新莊買方置產，全區房市量縮價穩。

在樹林土生土長的信義房屋樹林溪洲店主任羅之輝將全區分為四大生活圈，最具發展潛力莫過於南樹林生活圈、溪洲生活圈，此生活圈以篤行路—中華路為核心，篤行路為板橋區門牌，銜接中華路後為樹林區門牌，過去因比較遠離火車站，居住民眾多依賴公車通勤通學，車程約20分鐘可到板南線亞東醫院站，或自行開車，銜接65快速道路再轉國道三號，南來北往也堪稱便利，屋齡20~30年中古大樓成交單價僅約4字頭，新案則是5~6字頭；不過，捷運萬大—中和—樹林線正施工中，未來此區域將有捷運加持，近期詢問度開始增加，可說是樹林房市的潛力區。

第二個則是前後站生活圈，羅之輝指出，樹林車站周邊是全區發展最早、機能也最成熟的區域，前後站都有傳統市場，前站的市場晚上則轉型為夜市，大型量販賣場也有進駐，適合依賴火車通勤的族群。也因各項機能成熟，屋齡20~30年以上中古大樓成交單價穩定落在40~50萬間，屋齡30~40年以上公寓單價則約30~40萬初，新案則站穩6字頭。

與前後站生活圈相鄰則是秀泰生活圈，當地有「超級城市」造鎮案，因屋齡普遍僅10年內，建商多推中小坪數格局以壓低總價，吸引相對年輕、更喜愛住新房子的年輕首購族群；此區連接板橋、新莊亦相當方便，算是近年樹林在地頗受矚目的生活圈。

而第四個則是北大特區樹林段。羅之輝表示，此區域基本上可算是北大特區，無論是街廓整齊度、文教氛圍、高綠覆率，乃至於房價，都對齊北大特區，屋齡20多年中古大樓單價約55~70萬元，新案甚至已突破7字頭，不乏退休族購屋，或是在台北市上班、自駕通勤的族群。

羅之輝強調，很多人認為樹林「沒話題」、「被低估」，主要是此區沒有大型重劃區炒熱，長年依靠完善生活機能支撐，不過也因此幾乎沒有置產客群，自住需求穩定，即使近兩年房市比較清淡，成交速度確實比前兩年放緩，買方看屋時間拉長，但只要價格符合市場行情、產品條件好，例如距離車站近、屋況佳、有電梯、有車位，仍能穩定成交，近一年呈現「量縮價穩」的趨勢。