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百萬里聚集科博特區！台中西區、北區「老錢區」新案屢創房市新話題

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市西區、北區指標建案2026年成交價一覽。資料來源：實價登錄、市調
台中市西區、北區指標建案2026年成交價一覽。資料來源：實價登錄、市調

提到台中高資產住宅聚落，市場會直接想到七期、水湳經貿園區或新興重劃區。不過，從所得結構觀察，發展成熟的傳統市中心，仍具高所得客層與強勁的潛在購買力。

根據財政部最新公布的113年度綜合所得稅申報，原台中市中、西、東、南、北5個行政區中，所得突破百萬大關的「百萬里」共有25個，其中西區佔16個、北區佔7個，合力拿下原市區百萬里逾9成席次。

市場人士指出，科博館、草悟道、勤美商圈與中國醫大生活圈，長期累積商業、文教、醫療與綠地機能，被市場視為台中「老錢區」與富隱生活的發源地。

台中城市發展近年逐漸從傳統市中心外溢，但由台灣大道與草悟道十字軸線串連的「科博特區」房市仍具高度關注度，部分指標預售案每坪單價已站上8字頭。

該區周邊匯集百貨商圈、藝文地標、學校、公園綠地與醫療資源，生活條件相當成熟；日前台中捷運藍線位於台灣大道與館前路口的B16草悟道站模擬示意圖曝光，以「光」為設計概念在社群引發熱議，再為該區成熟的生活機能挹注建設利多。

在央行信用管制下，目前房市進入盤整階段，不過科博特區的成屋和預售案交易依然熱絡。盤點區域內指標案今年交易紀錄，已完工的「忠泰老佛爺」實價登錄有5筆成交，每坪最高單價63.52萬元。

預售案「勤美之真」有多筆實登，每坪最高單價達83.5萬元；距離科博館植物園約450公尺的「長安大序」，今年7月舉行上樑典禮，工程進度穩健推進，每坪最高單價64.9萬元。

深耕台中35年的長安建設，以精緻推案與職人精神深受醫師、公教族群等高社經人士青睞，品牌主打「長住久安、溫馨滿懷」，建築品質細膩。過去作品如「長安大墩」、「長安慕廈」在二手市場釋出率極低，最新指標案「長安大序」，3至4房主力產品總價落於3,000萬至3,800萬元之間。

市場人士進一步觀察，科博特區是名符其實的「老錢聚落」，三大指標案皆位於「百萬里」地段，包括北區淡溝里平均年所得122.3萬元、西區民龍里133.1萬元，以及北區健行里113.3萬元，展現極高的人口素質與消費底氣。

對此，長安建設總經理陳光柏分析，台中雖然新興重劃區蓬勃發展，但高資產客群對成熟機能、文教與醫療的剛性需求非常明確。「科博館與草悟道這條翡翠綠帶，長時間孕育出台中特有的慢活藝文質感，這是新興重劃區很難在短期內複製的。」

陳光柏表示，這正是長安建設多年來堅持深耕科博特區的主因。面對發展成熟且土地稀缺的精華地段，建商更應回歸居住本質、持續推出規畫完善的好產品，才能回應在地換屋族對品質的嚴苛要求。

除了科博特區表現亮眼，同屬既有市中心核心的北區，近期新案話題也不斷。位於文心中清站旁的「理仁泰舍」，目前已累積44筆成交紀錄，今年最新2筆實價登錄中，13樓每坪成交單價達71.83萬元，顯示北區具備捷運、學區與成熟商圈條件的新案，持續獲得自住買方高度青睞。

另外，誠邑築建設今年推出的「嶼76」，攜手荷蘭建築團隊MVRDV，以弧形陽台創造市場話題，目前已有10筆實價登錄，其中特定樓層成交單價更達81.38萬元。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，台中房市近年雖由市中心向外延伸的新興重劃區帶動話題，但從長期自住需求來看，西區與北區仍是台中最具生活品質的老錢生活圈。

從「忠泰老佛爺」、「勤美之真」、「長安大序」、「理仁泰舍」到「嶼76」，不同定位的成屋與新案皆能成為市場交易焦點，顯示傳統市中心持續穩居高總價住宅市場，剛性換屋實力依然穩固。

由台灣大道與草悟道十字軸線串連的「科博特區」，部分指標預售案每坪單價已站上8字頭。記者宋健生/攝影
由台灣大道與草悟道十字軸線串連的「科博特區」，部分指標預售案每坪單價已站上8字頭。記者宋健生/攝影

科博特區是名符其實的「老錢聚落」，展現極高的人口素質與消費底氣。記者宋健生/攝影
科博特區是名符其實的「老錢聚落」，展現極高的人口素質與消費底氣。記者宋健生/攝影

台中 萬里 房市

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