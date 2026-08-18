政大永續中心打造都市更新與前瞻綠建築合作平台

政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心與恆達空間智庫，18日簽署合作意向書（MOU），由永續規劃與設計研究中心主任孫振義與恆達空間智庫代表人姜修恒共同簽署。雙方將結合學術研究與產業實務能量，聚焦都市更新、低碳永續建築、整合專案交付（Integrated Project Delivery, IPD）、數據應用及不動產科技等領域，建立跨域合作與知識交流平台，共同推動台灣都市與建築環境朝向永續、低碳及智慧化發展。

此次合作將以「學術研究 × 產業實務 × 永續創新」為核心，透過政治大學在都市治理、土地政策、永續發展及跨領域研究方面的學術能量，結合恆達空間智庫在都市更新、建築整合與專案管理等領域的實務經驗，促進研究成果與產業需求之間的交流與對話，並探索淨零轉型趨勢下都市更新與建築產業的新發展模式。

依據合作規劃，雙方預計於2026年至2028年間，每年共同主辦「永續都市更新與前瞻綠建築智庫論壇」，並針對當前都市與建築產業的重要議題進行跨域交流。論壇議題將涵蓋都市更新動能與政策連結、綠建材應用、淨零排碳策略、環境共融設計、綠色金融與永續建築整合，以及智慧建築與不動產科技（PropTech）趨勢等面向，期望透過產、官、學、研之專業對話，形成具有前瞻性與實務價值的政策及產業建議。

孫振義表示，面對2050淨零轉型、既有都市環境更新、高齡社會與數位科技快速發展等多重挑戰，未來的都市更新已不宜僅著重於建築物重建，而應進一步整合低碳建築、環境韌性、智慧科技、綠色金融與社會永續等面向。學術機構除持續深化研究之外，更需要建立與產業實務交流的平台，讓研究成果能與真實的都市及建築課題接軌。

此次MOU的簽署，正是建立此一合作平台的重要起點。雙方未來將秉持平等互信、互惠互助與資源共享原則推動相關活動，並可進一步邀請具有永續營建理念的公私部門、專業團體及產業夥伴共同參與，逐步擴大跨領域合作網絡。

透過此次合作，雙方期盼串聯都市更新、永續建築、綠色金融、智慧科技與產業實踐等不同專業領域，讓學術研究成為產業創新的知識支撐，也讓產業實務成為研究與政策發展的重要回饋，進一步建構台灣永續都市更新與低碳建築發展的交流平台，為台灣邁向淨零、韌性與永續城市創造更多跨域合作契機。