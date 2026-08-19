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亞泥推廣原住民文化 吸睛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
第五屆「太魯閣・山市集」熱鬧登場，亞泥總經理李坤炎（後排右七）與部落族人及活動團隊合影，見證部落自主與文化傳承成果。亞泥／提供
第五屆「太魯閣・山市集」熱鬧登場，亞泥總經理李坤炎（後排右七）與部落族人及活動團隊合影，見證部落自主與文化傳承成果。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）昨（18）日表示，第五屆「太魯閣山市集」日前在花蓮市舊鐵道徒步區舉行，集結玻士岸部落六大聚落，兩天吸引上千人次參與，營業額創歷屆新高，所有收益全數歸攤商所有。今年從活動規劃、攤商招募、行銷宣傳到現場營運皆由部落自主完成，讓文化展演、特色工藝、部落美食及青年文創轉化為產業收益，展現部落自主治理及地方創生能量。

太魯閣山市集自2022年創辦，前三屆由亞泥與部落共同規劃，自第四屆起市集由玻士岸部落會議主導規劃與執行，亞泥則依部落需求提供相關支持，逐步形成更成熟的合作模式。今年首度移師花蓮市區，透過市區人潮讓更多民眾認識太魯閣文化，也以消費支持部落產業。

玻士岸部落會議主席陳實誠指出，此次在花蓮市區舉辦，希望透過市集串聯部落與城市，創造更多認識、交流太魯閣文化的機會，也為部落產業拓展發展空間。

亞泥花蓮廠廠長陳志賢表示，玻士岸部落是亞泥的好鄰居，太魯閣族族人也是重要工作夥伴，目前花蓮廠及長期合作協力廠商員工中約有430位太魯閣族族人，約占整體工作人員的30%。亞泥長期透過「10+11」利益共享機制，每年投入超過千萬元支持部落教育文化、生態復育及地方發展，太魯閣山市集也是其中一項行動。今年花蓮廠員工也帶著家人響應，福利委員會發放園遊券，鼓勵員工到市集消費，支持部落產業。

連續五年參與太魯閣山市集的亞泥總經理李坤炎，今年走訪各攤位、實際消費支持部落產業與青年創業，並加碼每日打卡送折價券名額，鼓勵民眾走進市集消費。李坤炎致詞指出，部落投入「每一屆都在提升」，讓太魯閣文化被更多人看見。

李坤炎強調，企業的角色不是取代部落，而是陪伴部落找到發展方向。未來，亞泥將持續深化企業與部落共榮共好的永續合作。

亞泥 原住民 文化

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