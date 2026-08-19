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兆豐票券中秋送暖唐寶寶

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐票券連續第五年支持庇護工場生產作業，志工們透過分工合作完成1,040份中秋禮盒包裝與裝箱。兆豐票券／提供
兆豐票券連續第五年支持庇護工場生產作業，志工們透過分工合作完成1,040份中秋禮盒包裝與裝箱。兆豐票券／提供

中秋佳節將至，唐氏症基金會庇護工場正如火如荼趕製中秋禮盒，迎接節慶旺季訂單需求，秉持著回饋社會、關懷弱勢的理念，兆豐票券15日再度號召員工及眷屬組成志工團前往協助禮盒包裝。

今年已是兆豐票券連續第五年支持庇護工場生產作業，志工們透過分工合作完成1,040份中秋禮盒包裝與裝箱，並從認識、了解唐寶寶及互動中，體認關懷、分享與付出的重要價值，讓「善」根植入生活教育之中。

兆豐票券代董事長陳適毅表示，兆豐票券持續落實兆豐金控集團社會共榮及關懷弱勢理念，希望透過企業志工參與，為唐寶寶們創造更多就業支持與社會互動機會，感謝唐氏症基金會提供員工參與公益服務的平台，也很感動每位志工及眷屬願意投入時間與心力，在包裝過程中展現團隊精神與溫暖關懷，讓每一份善意都能累積成推動社會向前的重要力量，期盼未來能持續串聯更多員工，共同為社會帶來更多正向影響。

兆豐票券近年來持續積極投入各項社會公益及環境保護行動，在社會面向，除長期關懷弱勢團體、支持公益捐助外，亦定期舉辦捐血活動，號召員工以實際行動挹注醫療用血需求，將愛心化為守護生命的力量；在環境面向，亦持續響應節能減碳，積極參與綠色行動，今年4月更贊助「國家地理頻道-世界地球日公益路跑」，讓員工在跑步當下即成為減塑、保育與永續行動的一員，展現對環境永續的重視與承諾。

展望未來，兆豐票券將持續發揮正向影響力，以實際行動回饋社會，並與員工、客戶及各界夥伴攜手合作，讓善的力量持續循環，朝向共榮共好的永續目標邁進。

唐寶寶 兆豐 中秋

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