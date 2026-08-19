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中華電永續 用AI治理減碳

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信以「AI與數位化驅動永續供應鏈」為主軸，辦理2025年供應商夥伴交流會。中華電信／提供
中華電信以「AI與數位化驅動永續供應鏈」為主軸，辦理2025年供應商夥伴交流會。中華電信／提供

面對極端氣候、淨零轉型與國際供應鏈碳揭露要求，企業減碳已不再只是做好自身節電與能源管理，更要帶動供應商共同轉型。中華電信（2412）長期推動永續供應鏈管理，從自身營運減碳出發，逐步延伸至產品與服務碳足跡、循環經濟、供應商分級、CDP供應鏈專案與供應商減碳行動，並進一步導入AI智慧治理，將低碳理念落實到採購與供應鏈管理之中。

中華電信2025年通過SGS-Taiwan ISO 20400永續採購指南績效評核，取得ISO 20400 Level 5「Role Model」肯定，展現公司已將永續採購納入制度與日常流程。同年，中華電信節電量逾1.2億度，Scope 1+2碳排放量較2020年基準年減少逾兩成，再生能源使用率近7%，手機回收量逾10萬支，事業廢棄物回收再利用率逾九成，為供應鏈AI碳管理奠定基礎。

中華電信今年進一步以AI賦能採購與永續管理，讓供應鏈治理從過去的人工彙整與年度報告，逐步走向即時分析、AI風險辨識與智慧預警。透過AI採購洞察工具，公司可依管理需求滾動分析採購契約，目前每期資料可涵蓋逾三萬件採購契約、採購金額逾千億元，協助掌握採購結構、供應商集中度與合規風險。

中華電信也推動AI資格標檢核、供應AI小幫手、供應商風險審核及AI供應鏈風險識別模型，協助採購與永續管理人員從大量資料中找出風險線索。其中，AI供應鏈風險識別模型已初步分析逾8,000件採購契約，辨識自然依賴及環境影響風險，作為供應商分級、稽核規劃與議合策略的重要參考。

中華電信也以「要求＋陪伴」並行的方式，透過教育訓練、減碳路徑工作坊、契約碳盤查協作與供應商淨零永續學園，協助供應商逐步掌握碳盤查、資料蒐集、填報邏輯與減碳方法。未來更將持續結合制度、數據、平台與AI工具，推動供應鏈從「提供資料」走向「建立能力」，以AI智慧治理攜手供應商提升氣候韌性與永續競爭力。

中華電 減碳 永續

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