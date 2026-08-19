雄獅揭秋冬旅遊趨勢 主題導向、深度體驗當紅

秋冬旅遊旺季提前發動，雄獅旅遊（2731）昨（18）日公布2026年秋冬旅遊數據，統計9月至2027年2月訂單，「極光、賞楓、溫泉、滑雪」成四大熱門主題，其中極光預訂人數較去年同期翻倍、賞楓增五成、溫泉增近四成；日本滑雪商品開賣僅一個月，銷量已達去年全年五成。整體秋冬行程平均預訂期也從去年的4.5個月提前至5.2個月，顯示旅客消費從「目的地導向」加速轉向「主題導向、深度體驗」。

雄獅分析，秋冬旅遊呈現四大消費趨勢，極光旅遊預訂人數年增一倍，顯示冬季旅遊需求從過去價格導向，轉向極光、節慶及夜間體驗，「長天數、慢旅行、深主題」成為冬季長線旅遊新趨勢。雄獅表示，過去被視為限制的冬季短日照，如今透過產品設計轉化為旅遊亮點。