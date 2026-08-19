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獎旅團出籠 觀光業第4季看旺 挹注華航、雄獅等營運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

獎旅團在暑假旅遊旺季後接棒出籠，帶動第4季出境旅遊熱潮，航空業華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航，旅行社雄獅、鳳凰、五福、旅天下及山富等觀光供應鏈可望同步受惠。

展望第4季至明年第1季，隨著賞楓、溫泉、極光、滑雪、聖誕跨年、寒假及農曆春節需求接棒，航空、旅行社及觀光供應鏈營運動能可望延續，旅遊市場有機會呈現「秋冬旺、春節接」的連續旺季格局。

隨著秋冬賞楓、溫泉、極光、滑雪，以及聖誕跨年、2027年寒假與農曆春節等需求陸續接棒，旅遊市場旺季有望一路延續至明年初；業者更看好，旅遊消費正從「報復性消費」轉向長期、穩定的結構性需求，「高含金量旅行」逐漸成為市場新主流。

雄獅、旅天下、鳳凰及五福等旅行社對第4季及明年第1季展望均偏向樂觀，觀察近期訂單能見度，雙十連假、秋季賞楓、聖誕跨年、寒假及春節等熱門檔期持續受到旅客青睞。隨著國人出國頻率提高，旅遊市場也從過去集中於特定旺季，逐步走向全年化，深度體驗、慢旅行及高價值旅遊需求快速崛起。

航空業同樣看好後市。暑假旺季帶動客運需求升溫，歐洲、日本及東南亞航線維持高載客率，華航、長榮航、台灣虎航及星宇航空等業者受惠出國旅遊熱潮；貨運方面，AI伺服器等高階電子產品持續推升航空貨運需求，客、貨運雙旺成為航空業下半年重要支撐。

旅天下董事長李嘉寅表示，隨著航空公司增加航班、航點，加上國人出國頻率提高，旅遊市場正從單一旺季走向全年化。

觀光業 長榮航 華航

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