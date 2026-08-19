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台塑新智能雙利基加持 戰力大增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑新智能車用電池取得R100.03 E-Mark與IATF 16949兩項汽車產業關鍵認證。台塑新智能總經理劉慧啟表示，兩項認證並非僅針對歐洲市場，而是車用電池跨入國際市場的重要條件，同時也是國內車輛業者申請相關補助必備的基本門檻

劉慧啟表示，包括歐洲、美國及中南美洲等海外市場，車輛及相關零組件要進入當地市場，都必須面對相關安全及品質規範，取得相關認證，是車用電池產品進入國際市場的重要條件。

此外，自2024年1月1日起，國內相關規範要求車輛業者須符合兩項認證，才能具備申請相關補助的資格。

台塑 門檻 補助

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