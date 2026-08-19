聽新聞
0:00 / 0:00
台塑新智能雙利基加持 戰力大增
台塑新智能車用電池取得R100.03 E-Mark與IATF 16949兩項汽車產業關鍵認證。台塑新智能總經理劉慧啟表示，兩項認證並非僅針對歐洲市場，而是車用電池跨入國際市場的重要條件，同時也是國內車輛業者申請相關補助必備的基本門檻。
劉慧啟表示，包括歐洲、美國及中南美洲等海外市場，車輛及相關零組件要進入當地市場，都必須面對相關安全及品質規範，取得相關認證，是車用電池產品進入國際市場的重要條件。
此外，自2024年1月1日起，國內相關規範要求車輛業者須符合兩項認證，才能具備申請相關補助的資格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。