SOGO大巨蛋明年商場業績上衝百億

遠東Garden City（SOGO大巨蛋）加入營運後，營收成長動能備受市場關注，2027年大巨蛋商場業績可望一舉衝上百億元，帶動遠東SOGO全台業績突破600億元。為支撐新商場百億元營收目標，SOGO也同步拉高餐飲布局，SOGO總經理吳素吟昨（18）日表示，全區餐飲面積占三分之一，餐飲可望貢獻業績至少三成。

面對新商場帶來的百億元營收目標，SOGO也同步調整業態配置，拉高餐飲在整體營收的貢獻，打造不同於傳統百貨的營運模式。

吳素吟表示，過去SOGO餐飲營收占比約15%至20%，Garden City商場則預期提高至約30%，將成為SOGO歷來餐飲營收占比最高的商場之一。全區餐飲面積占三分之一，營收貢獻預期可達三成，顯示餐飲已從傳統百貨的配套業態，進一步成為新商場重要的吸客引擎。

吳素吟指出，大巨蛋餐飲布局並非單純增加餐廳數量，而是希望透過特色餐飲形成差異化，搭配大巨蛋賽事、表演等活動人流，創造消費場景並延長顧客停留時間。相較傳統百貨以購物為主要消費目的，Garden City希望讓餐飲、娛樂與購物彼此帶動，進一步放大整體營收效益。